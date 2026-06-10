Το κόλπο των 6 λέξεων για να σταματήσετε τις σκέψεις στις 6 το πρωί

Ξέρεις πώς είναι. Στις 3:00 τα ξημερώματα τα μάτια σου ανοίγουν απότομα, χωρίς να έχει συμβεί κάτι, κάποιος θόρυβος ή εφιάλτης. Όχι, είναι το μυαλό σου που βρήκε επιτέλους χρόνο να ασχοληθεί με όσα σε προβληματίζουν, να αναλογιστεί όσα συνέβησαν μέσα στην ημέρα, να καταγράψει τις εκκρεμότητες, να ορίσει προτεραιότητες, να οργανωθεί για την επόμενη ημέρα/μήνα/χρόνο.
Ο ψυχολόγος Τζέφρι Μπέρνσταιν, προτείνει να λέμε στον εαυτό μας μια φράση 6 λέξεων όταν ξυπνάμε μέσα στη νύχτα και νιώθουμε "παγιδευμένοι" στις σκέψεις υπερανάλυσης.
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