Κωνσταντίνα Μιχαήλ για γυμνή φωτογράφιση στο Playboy: «Έλεγα στον πατέρα μου, το έκανε και η Γαλάνη»

Η Κωνσταντίνα Μιχαήλ έδωσε το βράδυ της Πέμπτης (13/11) μια απολαυστική συνέντευξη στην εκπομπή «Στην Αγκαλιά του Φάνη» με τον Φάνη Λαμπρόπουλο και μεταξύ άλλων αναφέρθηκε στη γυμνή φωτογράφιση που είχε κάνει στο περιοδικό Playboy το 1999.

Εκείνη την περίοδο η Κωνσταντίνα Μιχαήλ πρωταγωνιστούσε στη σειρά του ΑΝΤ1 «Και οι Παντρεμένοι έχουν Ψυχή», η οποία σάρωνε σε τηλεθέαση, χτυπώντας με άνεση κάθε εβδομάδα 40άρια και βάλε, όπου υποδυόταν τη γοητευτική - πλην απατημένη - Ρένα, σύζυγο του «Μάκη», Γιώργου Παρτσαλάκη.

Να σημειωθεί δε ότι στους «Παντρεμένους» η εμφάνιση και το στυλ της αγαπημένης ηθοποιού ήταν η μέρα με τη νύχτα συγκριτικά με το λουκ της το 1994 στο Λαβ Σόρι του Mega όπου τη γνωρίσαμε ως «άβγαλτη» γιατρό Λίλη, η οποία μετά από ένα οne night stand με τον υδραυλικό Σάκη (Τάσο Χαλκιά) κάνει την ανατροπή στη μέχρι τότε προγραμματισμένη προσωπική της ζωή για «να το ζήσει» μαζί του.

Το 1999 η γυμνή φωτογράφιση της Κωνσταντίνας Μιχαήλ στο Playboy είχε πραγματικά χαλάσει κόσμο και χθες η ηθοποιός αποκάλυψε στον Φάνη Λαμπρόπουλο τι έλεγε τότε στον πατέρα της για να του εξηγήσει την απόφασή της να ποζάρει στο περιοδικό.

Με αφορμή σχόλιο του παρουσιαστή ότι «όλες οι μεγάλες σταρ τότε το έκαναν», η Κωνσταντίνα Μιχαήλ απάντησε: «Αυτό είπα στον πατέρα μου. Μπαμπά, μέχρι και η Δήμητρα Γαλάνη το έχει κάνει».

Βέβαια, εάν κρίνουμε από την επική απάντηση που της έδινε, μάλλον δεν τον έπειθε και πολύ. «Και αυτό μου το λες για καλό;», της απαντούσε ο πατέρας της.

«Ήταν άλλες εποχές», σχολίασε η γνωστή ηθοποιός, αναφερόμενη στον σάλο που συνόδευε τότε μια γυμνή φωτογράφιση μιας διάσημης κυρίας, με την ίδια να τονίζει, όμως, ότι δεν της λείπει τίποτα παλιό από το παρελθόν. «Θα μου έλειπε αν δεν το'χα ζήσει», είπε χαρακτηριστικά η Κωνσταντίνα Μιχαήλ.