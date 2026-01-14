Κωνσταντινίδου για Βίσση: «Ανέβηκα στη σκηνή και της λέω ''έχεις αποτρελαθεί'' - Λυθήκαμε στα γέλια»

Για την στενή της φιλία με την Άννα Βίσση, μίλησε μεταξύ άλλων η Ελισάβετ Κωνσταντινίδου, η οποία ήταν καλεσμένη στις Rainbow Mermaids. Η ηθοποιός δεν δίστασε να διηγηθεί ένα ξεκαρδιστικό περιστατικό με την τραγουδίστρια on stage.

«Η Άννα κάνει μία φοβερή μεταμόρφωση. Δεν είναι η Άννα πια όταν είναι πάνω στη σκηνή. Είναι ένα θέαμα. Είναι ένα υπερθέαμα» είπε πριν αποκαλύψει το περιστατικό που λύθηκαν στα γέλια.

Και συνέχισε: «Της έχω κάνει το εξής… Έχουμε πει, «θα τελειώσει σήμερα η Αννούλα για να πάμε να παίξουμε κανάστα». Είμαστε κάτω εγώ και ο Χάρης, το ταίρι. Και είναι πάνω ο Τσεβάς (μουσικός της Άννας Βίσση)… Αυτή είναι η παρέα της κανάστας. Έχει πάει πια 4, τι ώρα θα παίζαμε χαρτιά; Το σπίτι της είναι μακριά. Θέλεις μία ώρα δρόμο να πας.

Της κάνω νόημα ότι φεύγω, είχα παρκάρει στο θέατρο. Και μου λένε λίγο αργότερα, ότι η Άννα είναι ακόμα στην πίστα και τραγουδάει. Ξαναπάω στο μαγαζί, μπαίνω μέσα και ανεβαίνω στη σκηνή και της λέω: «Είσαι με τα καλά σου; Εσείς σπίτια δεν έχετε (είπε στο κοινό) Έχεις αποτρελαθεί; Τι ώρα θα παίξουμε χαρτιά; Μας έπιασαν τα γέλια».