Ο Κωνσταντίνος Αργυρός, ο οποίος βρίσκεται για περιοδεία στην Αυστραλία, ήταν καλεσμένος σε εκπομπή της αυστραλιανής τηλεόρασης, στην οποία του επεφύλασσαν πολύ θερμή υποδοχή.

Οι παρουσιαστές είπαν στον γνωστό τραγουδιστή πως κάνει μεγάλη επιτυχία στην Αυστραλία δεδομένου ότι πολλοί τηλεθεατές ήταν χαρούμενοι που εμφανίστηκε στην εκπομπή, ενώ ο σεφ της εκπομπής είχε ετοιμάσει ένα ξεχωριστό πιάτο για εκείνον που συνδύαζε την ελληνική κουζίνα με εκείνη της Αυστραλίας: σουβλάκια από... καγκουρό.

Από πλευράς του ο Κωνσταντίνος Αργυρός έδειξε να ενθουσιάζεται με τη γεύση, ενώ δεν έκρυψε ότι ήθελε να δοκιμάσει καγκουρό κατά τη διάρκεια του ταξιδιού του στην Αυστραλία.