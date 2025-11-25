Μενού

Κωνσταντίνος Αργυρός: Παρακολούθησε αγώνα NBA στη Νέα Υόρκη μετά την συναυλία του

Ο Κωνσταντίνος Αργυρός βρέθηκε στο «Barcleys Center» της Νέας Υόρκης να παρακολουθεί αγώνα NBA.

Στις τεράστιες οθόνες του «Barcleys Center» του Μπρούκλιν εντοπίστηκε ο Κωνσταντίνος Αργυρός, καθώς παρακολούθησε το παιχνίδι των Νετς με τους Νικς, με το κοινό να τον αποθεώνει.

Ο διάσημος Έλληνας τραγουδιστής μετά την επιτυχημένη συναυλία που πραγματοποίησε στο ίδιο γήπεδο το προηγούμενο βράδυ μπροστά σε χιλιάδες ομογενείς της Νέας Υόρκης και μη που απόλαυσαν τα τραγούδια του, παρευρέθηκε στον αγώνα ώστε να υποστηρίξει του Νετς.

Φόρεσε μάλιστα γαλάζια ζακέτα της ομάδας ενώ όταν εντοπίστηκε από τις κάμερες σε ταιμ άουτ καταχειροκροτήθηκε, με εκείνον να χαμογελάει και να στέλνει καρδούλες στους θαυμαστές του.

Ο Κωνσταντίνος Αργυρός καθώς βρέθηκε στη Νέα Υόρκη για να πραγματοποιήσει συναυλία, άρπαξε την ευκαιρία και όντας φαν του ΝΒΑ πρακολούθησε από κοντά το παιχνίδι που τελικά έληξε 113-100 υπέρ των Νικς.

