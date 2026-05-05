Κώστας Δόξας για τη Μαίρη Αργυριάδου: «Από τον πρώτο καφέ κατάλαβα ότι αυτός ο άνθρωπος θα είναι στην ζωή μου»

Σε μια εξομολόγηση από καρδιάς στην εκπομπή «Bedtimestories» και την Πέννυ Καβέτσου, ο Κώστας Δόξας έσπασε τη σιωπή του. Ο γνωστός τραγουδιστής δεν μάσησε τα λόγια του για το άδοξο τέλος της συνεργασίας του με το YFSF και το J2US, χαρακτηρίζοντας την απομάκρυνσή του ως μια «βαριά» αδικία.

Όμως, μέσα στο γκρίζο των δικαστικών μαχών, φαίνεται πως βρήκε το δικό του «στήριγμα». Ο λόγος για τη Μαίρη Αργυριάδου.

«Η απόλυση από το YFSF με πείραξε, ήταν βαρύ, όπως και η τωρινή (J2US). Είναι δύσκολο να έχεις κάποιον που είναι φερόμενος δράστης συμβάντος... Το καταλαβαίνω! Αλλά από την άλλη, επειδή ξέρω την αλήθεια, είναι αδικία».

Για τη γνωριμία και τη σχέση του με τη Μαίρη Αργυριάδου:

«Είναι ό,τι πιο καλό μου έχει συμβεί στη ζωή μου τα τελευταία χρόνια. Δεν ξέρω αν υπάρχει τόσο καλός, εύστροφος, ηθικός, ξεχωριστός άνθρωπος στην ελληνική τηλεόραση. Από τον πρώτο μας καφέ στο Περιστέρι, κατάλαβα ότι αυτός ο άνθρωπος θα είναι στην ζωή μου».

Για τις φήμες περί σχέσης:

«Η Μαίρη είναι μοναδική, είναι φίλη μου, κανονική φίλη. Για τα δημοσιεύματα που μας θέλουν ζευγάρι, κάποιος κάτι φαντάστηκε».