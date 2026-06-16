Κώστας Φραγκολιάς: Το προξενιό που του έκανε η Τσιμτσιλή κατέληξε στο «διαβάστηκε»

Μια άκρως αποκαλυπτική συνέντευξη παραχώρησε ο Κώστας Φραγκολιάς στην κάμερα της εκπομπής «Το Πρωινό». Ο γνωστός παρουσιαστής και μοντέλο αναφέρθηκε στο τηλεοπτικό «προξενιό» που του είχε κάνει στον αέρα η Σταματίνα Τσιμτσιλή με τη Μαίρη Βυτινάρος, αλλά και στις δικές του, ιδιαίτερες παραξενιές στον έρωτα.
Όταν η δημοσιογράφος τον ρώτησε για την εξέλιξη της γνωριμίας του με το γνωστό μοντέλο, Μαίρη Βυτινάρος, ο ίδιος δεν δίστασε να απαντήσει με απόλυτη ειλικρίνεια, αποκαλύπτοντας πως η επικοινωνία τους έμεινε... στο "seen":
«Δεν πέτυχε… Υπήρξαν μηνύματα, αλλά με άφησε στο διαβάστηκε… Καταλαβαίνεις από τα μηνύματα αν κάτι προχωράει ή όχι. Ήμασταν κουλ και θέλαμε να δούμε τι κοινά έχουμε».
Κλείνοντας, ο παρουσιαστής μοιράστηκε ένα δικό του, πολύ συγκεκριμένο γεωγραφικό κριτήριο που έχει όταν επιλέγει σύντροφο, παραδεχόμενος χιουμοριστικά τα κολλάματα που αποκτά όσο περνούν τα χρόνια:
«Εγώ έχω και μικρά κολλήματα. Δε θα έκανα κάτι με μία γυναίκα που μένει πολύ μακριά από εμένα μέσα στην Αττική. Δε μπορώ! Μεγαλώνουμε και παραξενεύουμε».
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