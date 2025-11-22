Κώστας Καραφώτης: Θα γίνει πατέρας για πρώτη φορά

Ο Κώστας Καραφώτης επιβεβαίωσε την εγκυμοσύνη της συζύγου του Κάτιας Μάνου στην εκπομπή «Καλύτερα δε γίνεται» το πρωί του Σαββάτου (22/11). Το ζευγάρι που ανέβηκε τα σκαλιά της εκκλησίας τον Μάιο του 2024 στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου Ρηγίλλης θα αποκτήσει κορίτσι.

«Νιώθω υπέροχα που θα γίνω πατέρας. Είναι κοριτσάκι κι είμαι διπλά χαρούμενος» δήλωσε συγκεκριμένα.

«Η Κάτια είναι ο άνθρωπός μου»

Μόλις τον περασμένο μήνα, ο Κώστας Καραφώτης είχε μιλήσει με τρυφερότητα για τη σύζυγό του. «Όλα έχουν να κάνουν με το timing. Σίγουρα είναι και ο χαρακτήρας, έχει πολλά στοιχεία που μου ταιριάζουν, για εμένα είναι ο άνθρωπος που με καταλαβαίνει. Είναι ο άνθρωπος μου.

Είναι κουλ με το επάγγελμά μου αλλά δεν υπάρχουν και πράγματα κρυφά. Υπάρχει το μαζί και μας αρέσει πολύ. Πριν συγκατοικούσαμε και το μόνο πρόβλημα που έχουμε είναι όταν χωριζόμαστε. Δεν υπάρχουν γκρίνιες. Γενικότερα είμαι τακτικός και έχω θέμα με την τάξη.

Μπορεί να υπάρξει ημέρα που είμαστε κουρασμένοι αλλά θα το μαζέψει ο ένας ή το άλλος. Τσακωνόμαστε για ασήμαντα πράγματα. Σημασία έχει πόσο γρήγορα τα βρίσκουμε», έλεγε στο Happy Day, ενώ σε παλαιότερη δήλωσή του στο okmag ο τραγουδιστής δήλωνε σίγουρος πως κάποια στιγμή θα γίνει ένας πολύ καλός μπαμπάς: «Αγαπάω τα παιδιά, είμαι πολύ δοτικός, προστατευτικός και περιποιητικός».