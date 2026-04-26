Κώστας Κόκλας: «Ζητάω συγνώμη στους ανθρώπους που είχα τέτοια συμπεριφορά»

Στην προσωπική του ζωή και την αδυναμία του στο φλερτ αναφέρθηκε ο Κώστας Κόκλας καθώς παραχώρησε δηλώσεις στην κάμερα της εκπομπής «Σαββατοκύριακο παρέα» και τη δημοσιογράφο Κατερίνα Νινιού.

Συγκεκριμένα, ο ηθοποιός σημείωσε αρχικά πως «είμαι πολύ καλά, δεν σκέφτομαι τον γάμο. Αλλά, εντάξει, μ’ αρέσει να φλερτάρω και να κάνω παρέα. Είμαι πολύ καλή παρέα και κάνω πολύ καλή παρέα, γελάνε μαζί μου, έτσι λένε».

«Μεταξύ αστείου και σοβαρού δεν έχω πει ποτέ κάτι που μετά να το μετανιώσω. Μπορώ να καταλάβω τι είναι το αστείο και τι είναι το σοβαρό, έχω αυτό το κριτήριο. Δεν νιώθω να ‘χω μετανιώσει για κάτι που ‘χω πει. Ίσως να ήμουν υπερβολικός σε κάποιες αντιδράσεις, επηρεαζόμενος και από τον περίγυρο μου, γιατί είναι και φυσιολογικό» πρόσθεσε.

«Ζητάω συγνώμη στους ανθρώπους που είχα τέτοια συμπεριφορά, ήταν της στιγμής. Ευτυχώς δεν έχω πολλά τέτοια να κυνηγάνε το κάρμα μου, ένα δυο πράγματα» συμπλήρωσε , ακόμα, ο Κώστας Κόκλας στις νέες τηλεοπτικές του δηλώσεις στο μαγκαζίνο του ΑΝΤ1.