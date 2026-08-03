Συγκίνηση προκάλεσε χθες Κυριακή (2/8) η είδηση του θανάτου του Λάκη Χαλκιά, της εμβληματικής φωνής του ελληνικού λαϊκού και δημοτικού τραγουδιού, σε ηλικία 82 ετών.

Τον θάνατο του Λάκη Χαλκιά γνωστοποίησε η οικογένειά του μέσα από τη σελίδα του στο Facebook και μεταξύ των επωνύμων που θέλησαν να τον αποχαιρετήσουν μέσω social media ήταν και ο Κώστας Μακεδόνας.

Ο δημοφιλής τραγουδιστής ανέβασε μια κοινή τους φωτογραφία και έγραψε:

«Λάκη μου, στα έχω πει κι όσο ήσουν μαζί μας, αλλά θέλω να σου ξαναπώ το πόσο τυχερός και περήφανος νιώθω που βρέθηκα μαζί σου στη σκηνή τόσες πολλές φορές, κυρίως στις συναυλίες μας με τον Γιάννη Μαρκόπουλο, αλλά περισσότερο απ' όλα που σε γνώρισα σαν άνθρωπο και ήμασταν φίλοι.

Άνθρωποι σαν εσένα δεν θα έπρεπε να φεύγουν ποτέ. Καλό σου ταξίδι, Λάκη μου. Θα σ' έχω πάντα μέσα στην καρδιά μου, φίλε μου».