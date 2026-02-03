Κώστας Σόμμερ: «Το οξυγόνο μου είχε κατέβει στο 90» - Πότε παίρνει εξιτήριο από το νοσοκομείο

Στο νοσοκομείο χρειάστηκε να κάνει εισαγωγή με πνευμονία και χαμηλό οξυγόνο ο Κώστας Σόμμερ. Όπως εξήγησε ο ηθοποιός μιλώντας στο «Πρωινό» επί μέρες αντιμετώπιζε βήχα και εξάντληση και όταν απευθύνθηκε στο νοσοκομείο για εξετάσεις του έκαναν εισαγωγή.

«Υγεία πάνω από όλα. Είναι κάτι ύπουλο. Η πνευμονία θέλει μεγάλη προσοχή. .Έβηχα και είχα συμπτώματα τουλάχιστον μία εβδομάδα, αλλά το πρόγραμμά μου δεν μου επέτρεπε να κάτσω. Ήμουν στο μηχανάκι και έτρεχα πολύ κρύες μέρες. Κάποια στιγμή πάνω στο μηχανάκι είχαν παγώσει τα χέρια και τα πόδια μου. Δεν έκανα πυρετό. Αλλά μου έκανε εντύπωση που έφτανα στο σπίτι και ήμουν κομμάτια, δεν μπορούσα να κάνω τίποτα. Κοιμόμουν αρκετές ώρες που συνήθως δεν κοιμάμαι πάρα πολύ. Γενικά μου έβγαλε μια απίστευτη κούραση, λες και δεν είχα αέρα.

Η γυναίκα μου επέμενε να πάμε στο νοσοκομείο για να κάνω εξετάσεις και μήπως έπρεπε να πάρω και τίποτα, γιατί γενικά είμαι κατά της αντιβίωσης αν δεν χρειαστεί πραγματικά. Ε, μία που ήρθα και μία που με κράτησαν. Μου είπαν "μπαίνεις μέσα τώρα". Ευτυχώς! Το οξυγόνο μου είχε κατέβει στο 90 και μου έλεγε ο γιατρός ότι αν αυτό το είχες πάθει στο σπίτι δεν ξέρεις τι θα μπορούσε να είχε γίνει», ανέφερε ο Κώστας Σόμμερ στον Γιώργο Λιάγκα.

Ο ηθοποιός αναμένεται να πάρει εξιτήριο αύριο Τετάρτη 4/2, ωστόσο θα χρειαστεί μερικές μέρες ανάρρωσης ώστε να μην υπάρξει υποτροπή στην κατάσταση της υγείας του.

«Πήρα ενδοφλέβια αντιβίωση και εισπνεόμενα και ασκήσεις με φυσικοθεραπευτή. Αύριο βγαίνω. Πρέπει να κάτσω τουλάχιστον 5-6 μέρες στο σπίτι και να συνεχίσω μια θεραπεία. Το επικίνδυνο είναι ότι μπορεί να κάνει υποτροπή», είπε.