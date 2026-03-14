Κωστόπουλος: «Έκαναν bullying στην κόρη μου - Του λέω κοίταξε να δεις, έρχομαι εκεί και θα γίνετε μαύροι όλοι»

Ο Πέτρος Κωστόπουλος, με αφορμή το θέμα του θανάτου της καθηγήτριας που είχε καταγγείλει εκφοβισμό από ομάδα μαθητών, αναφέρθηκε σήμερα (14/3) στον αέρα της εκπομπής «Σαββατοκύριακο Παρέα» στο bullying που είχε δεχθεί στο σχολείο η μεγάλη κόρη του και πώς αντέδρασε ο ίδιος όταν είδε ότι δεν άλλαζε κάτι.

«Πρέπει να υπάρχουν επιπτώσεις και στον κηδεμόνα, αλλά και κάποιοι γονείς πρέπει τα παιδιά να τα τιμωρούν. Εγώ έχω ζήσει καταστάσεις που θα πλάκωνα τους γονείς κανονικά», είπε αρχικά.

«Έκαναν bullying στην κόρη μου τη μεγάλη, θα τους έδερνα. Τον πήρα τηλέφωνο και του λέω "θα έρθω να σε σκοτώσω".

Το σχολείο του είπε μία φορά σταμάτα, δύο φορές σταμάτα, τρεις φορές σταμάτα και συνέχιζε το bullying.

Παίρνω τηλέφωνο τον πατέρα και του λέω, "κοίταξε να δεις, έρχομαι τώρα εκεί και θα γίνετε μαύροι όλοι". Κι έτσι σταμάτησε! Οι γονείς πρέπει να καταλάβουν», κατέληξε ο Πέτρος Κωστόπουλος.