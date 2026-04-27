Κουμπάρος στο Παρίσι ο Λάκης Γαβαλάς - Γάμος με γεύση από Ελλάδα στη Γαλλία

Στο Παρίσι βρέθηκε ο Λάκης Γαβαλάς αυτό το Σαββατοκύριακο και ο σκοπός ήταν ιερός αφού ένωσε με τα δεσμά του γάμου δύο αγαπημένα του πρόσωπα, τη Μελπομένη Μαραγκίδου και τον Γιάννη Μπαϊρακτάρη, σε μια τελετή, η οποία πραγματοποιήθηκε το μεσημέρι της Κυριακής (26/4) στον ορθόδοξο καθεδρικό ναό του Αγίου Στεφάνου.

Μέσα από ανάρτηση στο προφίλ του στο Instagram, ο Λάκης Γαβαλάς μοιράστηκε το ευτυχές γεγονός, αλλά και τη χαρά του, ανεβάζοντας φωτογραφίες με το ζευγάρι.

«Καλημέρα, φίλοι μου. Με απερίγραπτη χαρά σας αναγγέλλω ότι σήμερα ενώνω με τα δεσμά του γάμου, εδώ στο Παρίσι, στον ορθόδοξο καθεδρικό ναό του Αγίου Στεφάνου, την Λατρεμένη μου Μελπομένη Μαραγκίδου και τον εκλεκτό φίλο, Γιάννη Μπαϊρακτάρη, και εύχομαι καλή και εύκολη ζωή και να δημιουργήσουν μια υπέροχη δική τους οικογένεια... Η ώρα η ΚΑΛΗ», έγραψε ο Λάκης Γαβαλάς στην ανάρτησή του.

Μάλιστα, μεταξύ των φωτογραφιών που ανέβασε ο πάντα κομψός Λάκης Γαβαλάς στην ανάρτησή του στο Instagram ήταν και το λιτό προσκλητήριο γάμου σε ασπρόμαυρο φόντο.