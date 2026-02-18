Κουσουλός κατά Κοκλώνη: «Μου χρωστάει 20.000 ευρώ από πρόπερσι - Δεν θα του χαριστώ»

Ο Πέτρος Κουσουλός ξέσπασε κατά του Νίκου Κοκλώνη μέσα από τον αέρα της εκπομπής «Αποκαλύψεις» που παρουσιάζει στον ΑΝΤ1, κατηγορώντας τον ότι του χρωστάει από πρόπερσι 20.000 ευρώ.

Μάλιστα, τόνισε πως δεν σκοπεύει να του χαριστεί επειδή τα έχει δουλέψει αυτά τα χρήματα, ενώ έστρεψε τα «βέλη» του και προς την εκπομπή «Χαμογέλα και Πάλι» και τη Σίσσυ Χρηστίδου, με αφορμή ρεπορτάζ που παρουσιάστηκε στην εκπομπή.

«Κάντε μία έρευνα να δείτε σε πόσους χρωστάει ο κύριος Κοκλώνης, ο οποίος έκανε την επανεμφάνισή του στην τηλεόραση.

Σε εμένα μόνο μου χρωστάει 20.000 ευρώ από πρόπερσι και το λέω δημόσια. Kαι δεν είμαι εγώ, εγώ είμαι παρουσιαστής, βγάζω τα λεφτά μου, δόξα τω Θεώ, έχω και τις άλλες μου τις δουλειές, είπε αρχικά ο Πέτρος Κουσουλός.

«Χρωστάει σε εικονολήπτες; Σε ανθρώπους του μεροκάματου; Τους έχει αναγκάσει να βγάλουν διαταγές πληρωμής; Έχει χρησιμοποιήσει ως όχημα μια ανενεργή εταιρεία; Εσείς που κόπτεστε για τα εργασιακά δικαιώματα και για τις αμοιβές... Αλλά ποιος να τα βάλει με το αφεντικό», σχολίασε ο γνωστός δημοσιογράφος.

«Ξέρω αύριο, μεθαύριο θα βάλει κάποιους τύπους να με βρίζουν από το πρωί μέχρι το βράδυ, αλλά δεν με νοιάζει. Αυτή είναι η αλήθεια.

Αφήστε με εμένα παρότι δεν θα του χαριστώ γιατί τα έχω δουλέψει αυτά τα λεφτά. Τους ανθρώπους του μεροκάματου; Γιατί δεν ασχολούνται με τα πεπραγμένα του κυρίου Κοκλώνη σε αυτή την εκπομπή;

Δεν είμαστε όλοι για όλα, πρώτα κάντε έρευνα. Πιάστε να δείτε σε πόσους χρωστάει και τους κοροϊδεύει, αυτό είναι το χειρότερο. Και έκανε και επανεμφάνιση στο Just The Two Of Us, τα μαύρα μας τα χάλια», κατέληξε ο Πέτρος Κουσουλός.