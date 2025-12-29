Η Κατερίνα Καινούργιου απάντησε στη Μαίρη Συνατσάκη μέσα από τη Super Κατερίνα για εκείνο το ρεπορτάζ που είχε παίξει πριν από 3,5 χρόνια στην εκπομπή της και στάθηκε η αφορμή για να την κάνει unfolllow, όπως εξήθγησε η δεύτερη στη διαδικτυακή εκπομπή του Fipster στο YouTube.

Αναλυτικότερα η Μαίρη Συνατσάκη δήλωσε:

«Έκανα unfollow την Κατερίνα Καινούργιου γιατί ήμουν 6 μηνών έγκυος και είδα την Κατερίνα Καινούργιου και την τότε παρέα της να λέει "εμείς όμως πήγαμε το ρεπορτάζ ένα βήμα παραπέρα και βρήκαμε τους πρώην της να μας πουν τη γνώμη τους και πώς νιώθουν που είναι έγκυος η Μαίρη Συνατσάκη".

Και είμαι εγώ στο καναπέ και βλέπω ό,τι πιο άβολο έχει συμβεί ποτέ στα χρονικά. Και μάλιστα, τελειώνει αυτό το ρεπορτάζ και το λέει και μόνη της η Κατερίνα "άβολο, αλλά ευγενικοί οι άνθρωποι απάντησαν". Και είμαι σε φάση γιατί; Γιατί το έπαιξες; Γιατί το έκανες; Γιατί σε αυτούς τους ανθρώπους; Από πού και ως πού; Ξέρεις τι σχέση έχω μαζί τους; Ξέρεις τι έχει προηγηθεί; Από πού και ως πού να τον πετύχεις έξω από μια πρόβα και να τον φέρεις σε αυτή τη θέση; Και έγινε το unfollow».

Από πλευράς της η Κατερίνα Καινούργιου δήλωσε στη Super Κατερίνα μετά την προβολή του σχετικού αποσπάσματος:

«Πάμε στο κομμάτι που είπε για μένα και για την εκπομπή. Είχε δίκιο η Μαίρη. Πραγματικά, ήταν ό,τι πιο άβολο έχει γίνει. Θυμάμαι τον εαυτό μου να παίζει το συγκεκριμένο βίντεο, πάνε 3,5 χρόνια και να έχω πάθει σοκ. Ένας παρουσιαστής γενικότερα, φέρει την ευθύνη της εκπομπής, ειδικά όταν είναι ο κεντρικός παρουσιαστής.

Από κει και πέρα όμως, επειδή υπήρχε και μια άλλη κατάσταση, από αυτήν που υπάρχει τώρα, δεν είχα και τόσο πολύ την επιμέλεια της εκπομπής και δεν είχα εγώ τον πρώτο λόγο στην εκπομπή. Κακώς, θα μου πεις "Κατερίνα μου, παρουσιάστρια δεν είσαι;". Κακώς, συμβαίνει και συμβαίνει και σε πάρα πολλούς παρουσιαστές. Δηλαδή δεν ξέρω αν υπάρχει παρουσιαστής πρωινής εκπομπής που βλέπει όλα τα βίντεο πριν παίξουν. Εγώ τουλάχιστον δεν το κάνω, αν υπάρχει κάποιος μπράβο τους, τι να πω. Στην προηγούμενη κατάσταση λοιπόν που υπήρχε, δεν με έπαιρνε να πω και πάρα πολλά.

Θυμάμαι τη συγκεκριμένη μέρα ότι η μόνη ενημέρωση που είχα ήταν ότι "έχουμε ετοιμάσει ένα βίντεο για την εγκυμοσύνη της Μαίρης Συνατσάκη". Αυτό. Και ξαφνικά βλέπω στη σκαλέτα… βλέπω στον αέρα, να παίζει αυτό το πράγμα. Παθαίνω σοκ. Έχω ασπρίσει, λέω "τι είναι αυτό τώρα;". Υπάρχει μια διαφωνία με την τότε από πάνω, τέλος πάντων, συνθήκη, ότι "ναι αυτό θέλω, αυτό θα παίξει".

Έτσι ήταν τότε, αποφάσισαν εκείνοι, εντάξει… με βοήθησαν και πάρα πολλοί συγκεκριμένοι άνθρωποι, δεν έχει να κάνει, απλά έχουν γίνει και πάρα πολλά λάθη, τα οποία σίγουρα φταίω γιατί δεν είχα πατήσει πόδι, αλλά απ’ αυτό ήταν από αυτά που δεν είχα αντιληφθεί ότι θα γίνουν.

Βγαίνοντας λοιπόν στον αέρα, έχω πάθει σοκ… είχε δίκιο η κοπέλα και λέω είναι ό,τι πιο άβολο πραγματικά έχει γίνει ποτέ. Θυμάμαι να 'ναι ο Γρηγόρης, να είσαι εσύ… προσπαθήσαμε λίγο να το μπαλώσουμε, να πω ότι "Ωραία, οι άνθρωποι ήταν ευγενικοί".

Δηλαδή, πραγματικά προσπάθησα να βάλω κι εγώ τον εαυτό μου, να με ρωτήσουν για κάποιον πρώην που μου ‘χει συμβεί βέβαια και να είμαι λίγο αμήχανη αλλά από κει και πέρα προσπάθησα να συνεχίσω κανονικά. Επικράτησε ένας χαμός εδώ μετά.

Το θέμα είναι, το λάθος έγινε τότε, προσπάθησα στον αέρα να δείξω ότι έχω ενοχληθεί. Το θέμα είναι, ρε Μαίρη μου, αυτό με στεναχώρησε. Γιατί όλο αυτό 3,5 χρόνια μετά; Ενώ σε αυτά τα 3,5 χρόνια θα μπορούσες να μου είχες στείλει ένα μήνυμα, να είχες βγει να το είχες πει.

Τώρα που είμαι και εγώ στον έκτο μήνα της εγκυμοσύνης μου και έχεις νιώσει πώς είναι να στεναχωριούνται, λοιπόν στην εγκυμοσύνη εφόσον το είχα κάνει, για ποιον λόγο να βγεις τώρα στον Fipster, να το θυμήσεις και να κάνεις κάτι τέτοιο; Για μένα λοιπόν αυτό είναι πολύ χειρότερο. Και το αφήνω εδώ. Αυτή είναι η άποψή μου.

Από κει και πέρα, αν έκρινε ότι αυτή είναι η κατάλληλη χρονική στιγμή για να χτυπήσει εντός εισαγωγικών εμένα, δικαίωμά της. Αλλά εφόσον έχεις περάσει από αυτή την ευαίσθητη στιγμή και ξέρεις, το είπες κιόλας ότι είπα ότι είναι άβολο, ότι είναι δύσκολο… ήξερες την κατάσταση από πάνω;

Ήξερες ότι για κάποια θέματα ίσως και να μην αποφασίζω τελείως εγώ. Λάθος μου το ξαναλέω. Γιατί το κάνεις τώρα;».