Κραουνάκης για Μαζωνάκη: «Προχθές μου τηλεφώνησες - Η τελευταία αναγνωρίσιμη φωνή στο λαϊκό τραγούδι»

Σοκ και θλίψη έχει προκαλέσει ο αιφνίδιος θάνατος του Γιώργου Μαζωνάκη με τον Σταμάτη Κραουνάκη να αποχαιρετά τον αγαπημένο καλλιτέχνη μέσα από μια μακροσκελή ανάρτηση στο Facebook στην οποία ανέφερε πως οι δυο τους είχαν μιλήσει πριν από δύο ημέρες.

«Τίποτα σήμερα. Πέμπτη 10, Σεπτεμβρίου. Προχθές το βράδυ μου τηλεφώνησες δε σε είχα περάσει στο κινητό, απαντούσα μονολεκτικά "ποιος είναι;" λέω, "Μαζώ" μου λες.

Σε πήρα, μιλάγαμε 1 ώρα περίπου, γελάγαμε όπως πάντα σαν παιδιά που ετοιμάζουμε κάποια καινούργια ζημιά. Ήθελες να έρθω στην Τεχνόπολη μου είπες να πούμε το ξημερώνει πάλι. Σου λέω "δε βγαίνω πια, αγάπη μου, δεν μπορώ κάνω κάτι άλλα. Θα σου πω άμα έχεις όρεξη να έρθεις να δεις".

Βρήκα τι έγραφα τότε που έφυγε ο Νίκος.

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Ξημερώνει πάλι:

Παναγιωτόπουλος πάλι.

Αστυνομικό.

Απίθανο φιλμ

Ο Μαζωνάκης μας ήρθε στο μυαλό σαν το σωστό πρόσωπο.

Ωραίες ορχήστρες, Ωραίο σι ντι.

Κουράστηκα να σκοτώνω τους αγαπητικούς Σου.

Το Καμικάζι πολύ ωραίο λαϊκό τραγούδι επίσης.

Α το αγαπώ πολύ το Κουράστηκα.

Ορφανός χωρίς τον Παναγιωτόπουλο.

Και τα ταξίδια του», έγραψε αρχικά ο Σταμάτης Κραουνάκης.

«Θυμήθηκα που μου διάβασε το σενάριο και ήταν πρωταγωνίστρια μία που την έπαιζε η Θεοφανία ,πού ήτανε γλάστρα στα μπουζούκια. Και μου λέει ο Νίκος ποιον να πάρουμε να κάνει τον τραγουδιστή στα μπουζούκια μου 'λεγε κάτι γυναικεία ονόματα.

Του λέω να πάρουμε τον Μαζωνάκη δεν τον ήξερε του έστειλα του άρεσε και τον ρώτησα και τον δικό μας και είπε "α ωραία ευχαριστώ πολύ".

Έτσι θα κάναμε πάντα με το Γιώργο δεν το πολυ κουβεντιάζαμε.

Είχε έρθει στο στούντιο στο Χολαργό δεν υπάρχει πια αυτό το στούντιο. Τότε συνέχεια εκεί έγραφα τα πάντα. Έφυγε και το παιδί που είχε το στούντιο απ’ τον πατέρα του.

Ένας άγγελος κι αυτός. Ο Χρήστος ο Κοσμάς. Ήρθε ο Γιώργος να γράψουμε. Έλεγε δυο φράσεις έβγαινε έξω. Ξανά μέσα δύο φράσεις. Ξανά έξω.

Του λέω κάποια στιγμή επειδή δεν προχωράγαμε. Γιώργο μου γράψε στ’ αρχ...α σου τον Κραουνάκη γιατί δε με βλέπω να τελειώνουμε και θα μας κυνηγάει ο Παναγιωτόπουλος.

Μετά τον παρέλαβε η Μαριάννα του Νίκου και του έβαλε αυτά τα καπελάκια είναι κούκλος. Πήγα και στο γύρισμα που ήτανε κάτι με μαύρες σακούλες και πετάγανε συνέχεια λουλούδια μπροστά στην κάμερα.

Όταν έσκασε το τραγούδι δεν το έπαιζε κανείς. Ο σταθμός που έπαιζε Μαζωνάκηδες δεν ήθελε εμένα, ο Μελωδία που έπαιζε εμένα δεν ήθελε τον Μαζωνάκη. Θυμάμαι λεπτομέρειες.

Παρ’ όλα αυτά το τραγούδι ορφανό αγαπήθηκε από τον κόσμο έγινε επιτυχία και μετά από λίγο καιρό του έσκασε και το Gucci φόρεμα και τα δύο μαζί αγκαλίτσα κάνανε ένα χαμό όσο να'ναι.

Όποτε μου ζήταγε ήμουνα απίκο. Οπότε του ζήταγα ήτανε απίκο. Τον καμάρωνα που πήγαινε και έτρωγε στη μάνα του και έλεγα μέσα μου "δε χάλασε αυτός"», πρόσθεσε.

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«Και προχθές στα τηλέφωνα. Αφού έβλεπα τον Τσίπρα και με πήρε η Ναταλί και μου είπε πέθανε ο Μαζωνάκης της λέω άντε καλέ αφού προχθές μιλάγαμε είναι ψέματα.

Όσο έβλεπα τον Τσίπρα πέφτανε κι άλλα τηλέφωνα και μετά άρχισαν τα κανάλια. Για μένα η τελευταία αναγνωρίσιμη φωνή στο λαϊκό τραγούδι. Από κει και μετά όλο ψάχνεσαι ποιον ή ποιαν ακούς! Όλοι μοιάζουν μεταξύ τους. Αν δεν ξέρεις ποιος λέει το τάδε τραγούδι τους μπερδεύεις.

Λογικά λυπήθηκε ο μεγάλος κόσμος που τον αγάπησε τόσο και πέρασε τόσο καλά μαζί του. Τολμηρός πως κράταγε μικρόφωνο ανάποδα, τι φόραγε, γούσταρε να κάνει ντόρο.

Το διασκέδαζε πολύ. Καθαρός λαϊκό παιδί γνήσιο. Στο καλό να πάει. Υπόγραψε τον μύθο του. Το σκυλί εδώ δε λέει να ησυχάσει.

Να αυτό από το Secret Mad. Επέμενε πολύ η Καλλιόπη να το κάνουμε. Το καράβι που φαίνεται από την πόρτα λεγόταν Άγιος Νεκτάριος. Είναι στο μικρό ναυπηγείο του μπαμπά του. Στα σχόλια σας βάζω και όλο το soundtrack είναι από τα πιο αγαπημένα μου.

Καλημέρα παιδιά!

Μας έπεσε βαρύ αυτό. Θα βγω στον Μάνο και στον Γιάννη στο πρωινό "Ώρα Ελλάδος" σήμερα να πω δυο κουβέντες. Συγνώμη που σε όλα τα υπόλοιπα είπα όχι.

Δεν άντεχα! Προχθές μιλάγαμε 1 ώρα. Δεν άντεχα», κατέληξε ο Σταμάτης Κραουνάκης.