Κροάτης και με τη... βούλα ο διάσημος ηθοποιός Τζον Μάλκοβιτς

Ο Αμερικανός ηθοποιός Τζον Μάλκοβιτς, πρόγονοι του οποίου κατάγονταν από την Κροατία, έλαβε χθες την υπηκοότητα της χώρας αυτής, ανακοίνωσε η κυβέρνηση.
«Ο παγκοσμίως γνωστός ηθοποιός, που σημάδεψε τον κινηματογράφο με πολλούς ρόλους του, ανέλαβε έναν νέο ρόλο, υιοθετώντας την κροατική υπηκοότητα» ανέφερε μέσω της πλατφόρμας Χ ο υπουργός Εσωτερικών Ντάβορ Μποζίνοβιτς.
Σε ειδική τελετή, ο 72χρονος ηθοποιός έγινε δεκτός από τον πρωθυπουργό Αντρέι Πλένκοβιτς. «Η μακρά καριέρα του Τζον και η καλλιτεχνική επιτυχία του είναι μεγάλη πηγή έμπνευσης για τις νεότερες γενιές και είμαστε ευτυχείς που καλλιεργεί με υπερηφάνεια τις κροατικές ρίζες του», είπε ο Πλένκοβιτς.
Η προγιαγιά και ο προπάππους του Τζον Μάλκοβιτς μετανάστευσαν στις ΗΠΑ από το Οζάλι της κεντρικής Κροατίας.
Ο χολιγουντιανός ηθοποιός έχει επισκεφθεί πολλές φορές τα Βαλκάνια, είτε για ιδιωτικά ταξίδια, είτε συμμετέχοντας σε θεατρικές παραγωγές.
- Δολοφονία στην Αμμουδάρα: Το θανατηφόρο τροχαίο που «όπλισε» το χέρι του δράστη - Εκτέλεση με 4 σφαίρες
- Βίντεο ντοκουμέντο από τον ντελιβερά που έριχνε πέτρες στον κόσμο: Οι κατηγορίες που αντιμετωπίζει
- Η θλιβερή ηδονή του να σχολιάζεις το σώμα του άλλου
- Airbnb: Η πολύ κρίσιμη ειδοποίηση που έστειλε η ΑΑΔΕ για τις βραχυχρόνιες μισθώσεις
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.