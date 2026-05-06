Κροάτης και με τη... βούλα ο διάσημος ηθοποιός Τζον Μάλκοβιτς

Ο Αμερικανός ηθοποιός Τζον Μάλκοβιτς, πρόγονοι του οποίου κατάγονταν από την Κροατία, έλαβε χθες την υπηκοότητα της χώρας αυτής, ανακοίνωσε η κυβέρνηση.

«Ο παγκοσμίως γνωστός ηθοποιός, που σημάδεψε τον κινηματογράφο με πολλούς ρόλους του, ανέλαβε έναν νέο ρόλο, υιοθετώντας την κροατική υπηκοότητα» ανέφερε μέσω της πλατφόρμας Χ ο υπουργός Εσωτερικών Ντάβορ Μποζίνοβιτς.

Σε ειδική τελετή, ο 72χρονος ηθοποιός έγινε δεκτός από τον πρωθυπουργό Αντρέι Πλένκοβιτς. «Η μακρά καριέρα του Τζον και η καλλιτεχνική επιτυχία του είναι μεγάλη πηγή έμπνευσης για τις νεότερες γενιές και είμαστε ευτυχείς που καλλιεργεί με υπερηφάνεια τις κροατικές ρίζες του», είπε ο Πλένκοβιτς.

Danas smo u kratkoj, ali važnoj ceremoniji, uručili rješenje o hrvatskom državljanstvu Johnu Malkovichu. Svjetski poznati glumac, koji je obilježio kinematografiju brojnim ulogama, preuzeo je novu ulogu i postao hrvatski državljanin.



Čestitam i dobrodošli. 🎭 🇭🇷 pic.twitter.com/MuduIl4y1a — Davor Božinović (@DavorBozinovic) May 5, 2026

Η προγιαγιά και ο προπάππους του Τζον Μάλκοβιτς μετανάστευσαν στις ΗΠΑ από το Οζάλι της κεντρικής Κροατίας.

Ο χολιγουντιανός ηθοποιός έχει επισκεφθεί πολλές φορές τα Βαλκάνια, είτε για ιδιωτικά ταξίδια, είτε συμμετέχοντας σε θεατρικές παραγωγές.