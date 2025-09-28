Το κρυφό νόημα πίσω από το ψεύτικο όνομα που χρησιμοποιεί ο Χάρι Στάιλς

Ο 31χρονος Χάρι Στάιλς μπορεί να είναι ένας εκκεντρικός ερμηνευτής στη σκηνή, αλλά φαίνεται ότι θέλει να διατηρεί χαμηλό προφίλ όταν βρίσκεται σε δημόσιους χώρους.

Πρόσφατα μάλιστα, στις 21 Σεπτεμβρίου, ο φακός έπιασε τον πρώην σταρ των One Direction, να τρέχει στον μαραθώνιο του Βερολίνου, με τη διοργάνωση να μην έχει ιδέα ότι πρόκειται για τον διάσημο τραγουδιστή καθώς ο ίδιος δεν έτρεχε με το πραγματικό του όνομα.

Ο Στάιλς δεν μπόρεσε να αποφύγει άλλωστε τον εντοπισμό στο Βερολίνο , παρά τα γυαλιά ηλίου και την κορδέλα που φορούσε στο κεφάλι του, καθώς έβγαλε μια φωτογραφία με τον νικητή του χρυσού μεταλλίου στους Παραολυμπιακούς Αγώνες, τον Ρίτσαρντ Γουάιτχεντ.

Ο Χάρι Στάιλς κυκλοφορεί λοιπόν με ψεύτικο όνομα, το οποίο είναι Στεντ Σαράντος και αυτό είναι κάτι που έχει μπερδέψει τους θαυμαστές του.

Σύμφωνα με το Ladbible, ο 31χρονος Χάρι χρησιμοποιεί αρκετά πιο συχνά το ψευδώνυμο Στεντ Σαράντος απ' όσο οι φαν του νόμιζαν. Σήμερα όμως, έχουν καταλάβει ακριβώς γιατί αποφάσισε να χρησιμοποιήσει αυτό το όνομα.

Ίσως βέβαια να έχετε ακούσει ξανά κάπου το όνομα Στεντ Σαράντος, καθώς αυτό ανήκει στον νυν συν-διευθύνοντα σύμβουλο του Netflix. Οι θαυμαστές πιστεύουν πάντως ότι ο Χάρι ονομάζεται Στεντ επειδή είναι τα δύο πρώτα γράμματα του επωνύμου (Στάιλς) και του μεσαίου ονόματός του, που είναι Έντουαρντς.