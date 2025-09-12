Κυνήγι με γεράκια το νέο χόμπι της Σάρον Όζμπορν: Η πρώτη εμφάνιση αφού «έφυγε» ο Όζι

Σχεδόν δύο μήνες μετά τον θάνατο του «ιεράρχη» της Μέταλ, Όζι Όζμπορν (Ozzy Osbourne), η σύζυγός του, Σάρον Όζμπορν, ακόμα σε πένθος, προσπαθεί να βρει ψυχικά στηρίγματα και να επιστρέψει σε κανονικούς ρυθμούς.

Πέρα από την κόρη της, Κέλυ Όζμπορν, πάντα στο πλευρό της, η σύζυγος του ανάρπαστους τραγουδιστή και μουσικού έχει βρει τώρα και ένα νέο χόμπι, το...κυνήγι με θηρευτικά πουλιά έξω στη φύση.

Σε νέο βίντεο που ανάρτησε η Κέλυ στο Instagram, η Σάρον κάνει μάλιστα την πρώτη της εμφάνιση μετά την τραγική απώλεια.

Σάρον Όζμπορν: Γεράκια και κουκουβάγιες το νέο της χόμπι

Στο βίντεο φαίνεται η Σάρον να απλώνει το χέρι της, στο οποίο προσγειώνεται μία εκπαιδευμένη κουκουβάγια. Μητέρα και κόρη έχουν επισκεφθεί τη φάρμα εκπαίδευσης άγριων πτηνών Cornwall Falconry στην Κορνουάλη.

Το «σπορ» της γερακοθηρίας μπορεί να φαίνεται σκληρό, αλλά στην πραγματικότητα ενδείκνυται ως μία πιο ενδοσκοπική δραστηριότητα, καθώς προωθεί την καλλιέργεια μίας βαθύτερης σχέσης μεταξύ του χειριστή και του πτηνού.

«Σήμερα η μητέρα μου εξοικειώθηκε για πρώτη φορά με τη γερακοθηρία και το λάτρεψε. Ευχαριστώ που της δώσατε τέτοια χαρά», έγραψε η Κέλυ Όζμπορν στην ανάρτησή της.