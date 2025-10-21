Λάκης Γαβαλάς για Άννα Βίσση: «Δεν πιστεύω ότι θα είχε χρόνο να έρθει στην κηδεία μου»

Ο Λάκης Γαβαλάς βρέθηκε σήμερα Τρίτη (21/10) στο Πρωινό την Τρίτη και μίλησε για την περίοδο που βρισκόταν στη φυλακή, για το πώς θέλει να είναι η κηδεία του, αλλά και για την Άννα Βίσση, η οποία φέρεται να ενοχλήθηκε από δηλώσεις του Γαβαλά σχετικά με τα ρούχα που επέλεξε να φορέσει στις συναυλίες της στο Καλλιμάρμαρο.

«Ήμουν βλαξ επιχειρηματίας. Αυτοί που πήραν τα δικά μου κτήρια, δεν δίνουν ούτε ένα ευρώ σε κανένα ταμείο. αυτά να δει το κράτος. Εγώ δεν κώλωσα. Εργάζομαι, οι ξένοι με αξιολογούν, είμαι buyer σε μια μεγάλη εταιρεία στη Θεσσαλονίκη.

Δεν μου λείπει ο πλούτος, δεν μου λείπει κάτι, ούτε μια ιδιωτική πτήση για να πάω σε επίδειξη στο Μιλάνο», είπε αρχικά ο Λάκης Γαβαλάς.

Διακωμωδώ τα πάντα στη ζωή μου. Τους πρώτους τρεις μήνες, δεν γέλασα στη φυλακή. Μετά γελούσα. Είπα, να σου πω, το κράτος θέλει να με τιμωρήσει;

Εγώ έτσι και αλλιώς είχα μάθει να είμαι στη στέρηση. Έμενα σε πανσιόν με άλλα πέντε άτομα όταν πρωτοπήγ στη Γαλλία. Τι νομίζεις, ότι όλα μου ήρθαν χιλιάδα;

Με πολλή δουλειά μου απέκτησα πράγματα, και με πολλή δουλειά έχασα όλα τα πράγματα», πρόσθεσε στη συνέχεια ο ίδιος.

Όσον αφορά την κηδεία του, ο Λάκης Γαβαλάς είπε:

«Θέλω να πετάξω τις στάχτες μου στον Κορινθιακό κόλπο λόγω ενός καλού μου φίλου που έχει ξενοδοχείο εκεί. Θα παίζει το τραγούδι "Ανεπανάληπτος" του Τόλη Βοσκόπουλου.

Όλα είναι μέσα στη ζωή, εμένα άλλοι θέλανε να με σκοτώσουν και να με θάψουν. Τώρα θέλω εγώ να έχω την αποκλειστικότητα για τον θάνατό μου, πειράζει; Δεν με φοβίζει. Θέλω να γλεντήσουν όλοι οι φίλοι μου».

Τέλος, σε ερώτηση του Γιώργο Λιάγκα για την Άννα Βίσση, ο Λάκης Γαβαλάς απάντησε: «Δεν πιστεύω ότι η Άννα Βίσση θα είχε χρόνο να έρθει στην κηδεία μου. Δεν έχουμε κανένα πρόβλημα, σιγά».