Λάκης Γαβαλάς για την κηδεία του: Έδειξε on air την τεφροδόχο του - Ποιο τραγούδι θέλει για «συνοδεία»

Για την «φανταχτερή» τεφροδόχο που έχει ήδη σχεδιάσει, μίλησε ο Λάκης Γαβαλάς στην εκπομπή του Νίκου Θεοδωράκη «Πρωταγωνιστές», φανερώνοντας πως είναι απόλυτα προετοιμασμένος για την μέρα που θα φύγει από την ζωή.

Η λαμπερή και αντισυμβατική του προσωπικότητα φαινερώνεται ακόμα και από τις επιλογές του για την ημέρα της κηδείας του, τις οποίες αποκάλυψε στον αέρα της εκπομπής, δείχνοντας την τεφροδόχο του.

«Ήθελα να αφήσω μια παρακαταθήκη. Έχω πει ότι η στάχτη μου που θα είναι σε αυτή την τεφροδόχο. Αυτό το L.G θα πει Le Glamour, θα πεταχτεί στον Κορινθιακό και θέλω να με συνοδεύει το τραγούδι του Τόλη «Ανεπανάληπτος», δήλωσε.

Η επιλογή του τραγουδιού του Τόλη Βοσκόπουλου σύμφωνα με εκείνον όπως έχει ξαναδηλώσει, υποδηλώνει την ιδιότητα που δεν παραδεχόταν όσο ήταν εν ζωή:

«Θα ήθελα να ακούγεται το τραγούδι του Τόλη Βοσκόπουλου που λέει «ανεπανάληπτος» γιατί ας… μ’ αφήσει να είμαι εγωιστής φεύγοντας και να λέω ότι είμαι ανεπανάληπτος! Αφού δεν το είπα στη ζωή», έχει πει ο Λάκης Γαβαλάς.

Όσον αφορά το dress code της κηδείας του, ο Λάκης Γαβαλάς έχει δηλώσει ότι είναι κάθετος για την αποφυγή του μαύρου χρώματος από τους παρευρισκόμενους.

Συγκεκριμένα έιχε δηλώσει ότι: «Το μαύρο χρώμα δεν «παίζει» στη δική μου κηδεία! Θα υπάρχει τρομερή παλέτα χρωμάτων. Color blocking θα υπάρχει» ενώ είχε προσθέσει: «Θέλω πολύ νταούλι στην κηδεία μου!».