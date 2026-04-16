Λάκης Γαβαλάς: «Το My Style Rocks μου άφησε γεύση πατσά» - Τι είπε για GTNM και Μπέττυ Μαγγίρα

Ο Λάκης Γαβαλάς μίλησε στην κάμερα του Buongiorno με αφορμή τη βράβευσή του από τον δήμο Κορυδαλλού ως επίτιμο πολίτη με τον ίδιο να δηλώνει πως «ο Κορυδαλλός είναι σαν εμένα, ένα πτηνό που πετάει».

Ακόμα ο γνωστός σχεδιαστής αναφέρθηκε στον νέο κύκλο του GNTM στο Star και στο My Style Rocks, αποκαλύπτοντας τι γεύση του άφησε το δεύτερο.

«Έχω υπογράψει 1+1 συμβόλαιο με το Star για το GNTM. Από τη στιγμή που ξαναγίνεται η εκπομπή, φυσικά και θα πρέπει να τιμήσω το συμβόλαιό μου», δήλωσε αρχικά ο Λάκης Γαβαλάς.

«Δεν ξέρω αν θα είναι η Μπέττυ Μαγγίρα, αλλά θα χαρώ πολύ αν είναι μαζί μας. Τα γυρίσματα του GNTM ξεκινούν στα μέσα Μαΐου», πρόσθεσε ο ίδιος.

Όσον αφορά κάποιες φήμες που ήθελαν την Μπέττυ Μαγγίρα να παρουσιάζει φέτος το GNTM, ο Λάκης Γαβαλάς σχολίασε:

«Η Ηλιάνα Παπαγεωργίου είναι παρουσιάστρια και θα είναι, απ’ ότι ξέρω. Δεν νομίζω πως η Μπέττυ θα διεκδικούσε να κάνει κάτι που είναι δεδομένο.

Έτσι και αλλιώς, φέτος θα αλλάξουν πολλά πράγματα, θα είναι πολύ διαφορετικό, οπότε δεν ξέρω αν κάποιος έχει έναν ρόλο πολύ πιο ιδιαίτερο από τον άλλο».

Στο τέλος, όταν ρωτήθηκε για το τι γεύση του έχει αφήσει η συμμετοχή του στο My Style Rocks, εκείνος απάντησε: «πατσά».