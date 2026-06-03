Το πραγματικό πρόβλημα του ΠΑΣΟΚ, το κόμμα που θα ξεφουσκώσει κι άλλο και αυτός που φοβάται τον διάλογο 

Και η χθεσινή δημοσκόπηση που είχε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΣΚΑΪ έδειξε το ΠΑΣΟΚ στην τρίτη θέση και όχι απλά τρίτο, αλλά πολύ μακριά από το κόμμα του Τσίπρα. Λογικό είναι αυτό κατά μία έννοια, καθώς Τσίπρας και ΠΑΣΟΚ απευθύνονται εν πολλοίς στα κοινά που είχαν προσελκύσει και το 2023. Πάντως το πραγματικό πρόβλημα του Νίκου δεν θα είναι αν το ΠΑΣΟΚ θα είναι τρίτο ή τέταρτο, αλλά ότι όσο περνάει ο καιρός κανένας δεν θα πιστεύει ότι μπορεί να βγει δεύτερο ακόμα. Και σε αυτό το σενάριο ο ίδιος γνωρίζει ότι το βράδυ που θα βγει το exit poll θα έχει σημαντικό πρόβλημα.

Η Μαρία ξεφουσκώνει

Μπορεί το κόμμα της Μαρίας Καρυστιανού να έκανε δυναμική εμφάνιση στις μετρήσεις και να καταγράφεται τρίτο ή τέταρτο, ανάλογα την εταιρεία που παρακολουθεί κανείς, όλοι οι δημοσκόποι όμως έχουν μία κοινή συνισταμένη. Θεωρούν ότι η εκλογική της βάση είναι πολύ ρευστή, όσοι λένε ότι θα την ψηφίσουν στην πραγματικότητα δεν έχουν μεγάλο βαθμό βεβαιότητας, οπότε το επόμενο διάστημα μπορούμε να δούμε το κόμμα της να ξεφουσκώνει σημαντικά. Καταλύτης για μια τέτοια εξέλιξη θα είναι και η ίδρυση κι άλλων κομμάτων, όπως αυτό του Αντώνη Σαμαρά, ο οποίος θεωρητικά μιλάει σε παρόμοιο κοινό με τη Μαρία. Επίσης κι αυτή ίδια όσο μιλάει τόσο χειρότερα τα κάνει για τον εαυτό της.

Ποιος φοβάται τον διάλογο;

Ο διάλογος και οι συνεργασίες μεταξύ των δυνάμεων της προοδευτικής αντιπολίτευσης είναι αναγκαία συνθήκη για να δημιουργηθούν συνθήκες συνεργασίας σε κοινωνικά, πολιτικά και οικονομικά θέματα μέχρι θέματα διακυβέρνησης.

Άρκεσε μόνο η επιμονή του Δημάρχου Αθηναίων να επισημαίνει την ανάγκη διαλόγου και συγκλίσεων στην πορεία της προοδευτικής διακυβέρνησης με όχημα το ΠΑΣΟΚ, για να αποκαλυφθεί το σκηνικό της βολικής αδράνειας.

Και ενώ οι θέσεις του δημάρχου υποστήριζαν τις αποφάσεις του πρόσφατου συνεδρίου του ΠΑΣΟΚ, ένας εσμός γνωστών εντολοδόχων του συστήματος, με επιλεκτικές παραμορφώσεις λέξεων, συνασπίστηκε σε μια συγχορδία επιθέσεων, ορισμένες φορές υβριστικών μέχρι δολοφονίας χαρακτήρος.

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Με… μαγειρικούς όρους

Αντί για «πολίτικη κουζίνα» Καρυστιανού και Βαρουφάκης επέλεξαν να μετατρέψουν την πολιτική σε... κουζίνα. Θέλοντας να σχολιάσουν το νέο κόμμα Τσίπρα και να δώσουν το δικό τους στίγμα για την επόμενη ημέρα, οι δύο πολιτικοί αρχηγοί χρησιμοποίησαν φράσεις που έχουν να κάνουν με το μενού. Η κ. Καρυστιανού όταν ρωτήθηκε εάν θα συνεργαστεί με το κόμμα ΕΛΑΣ είπε ότι «είναι ξαναζεσταμένο φαγητό, δεν θα συνεργαστούμε μαζί του» ενώ ο άλλοτε στενός του συνεργάτης κ. Βαρουφάκης σημείωσε πως «δεν νομίζω ότι το σουφλέ μπορεί να φουσκώσει δύο φορές». Στον δρόμο για τις εκλογές φαίνεται πως έχουμε να δούμε πολλές παρομοιώσεις ώστε να τεθούν οι διαχωριστικές γραμμές αλλά και να πείσουν τους ψηφοφόρους τα κόμματα.

Εξωστρέφεια της ΝΔ

Για την άλλη βδομάδα έχει μετατεθεί η απόφαση της Ν.Δ. για τον νέο γραμματέα του κόμματος. Στις 11 του μήνα προγραμματίζεται η πρώτη πολιτική ακαδημία της νέας περιόδου στη Θεσσαλονίκη, Από που θα περάσουν περίπου 400 στελέχη από την κεντρική Μακεδονία. Τις προηγούμενες μέρες θα προηγηθεί περιοδεία στους επτά νόμους της Μακεδονίας, ενώ αυτό το ίδιο πρόγραμμα θα ακολουθηθεί τις επόμενες εβδομάδες σε τουλάχιστον τέσσερις με πέντε περιφέρειες ακόμα, προφανώς όχι σε αυτές με μεγάλη τουριστική δραστηριότητα. Το συμπέρασμα είναι ένα, η Ν.Δ. βάζει από νωρίς μπροστά τις εκλογικές μηχανές στην προσπάθεια συσπείρωσης δυνάμεων, με ειδική έμφαση στην περιφέρεια.

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Εντατικά μαθήματα για νέους

Μιας και βρισκόμαστε σε περίοδο πανελληνίων και τα εντατικά μαθήματα έχουν την τιμητική τους, φαίνεται πως και οι πολιτικοί -που έχουν μια προθεσμία μπροστά τους- σπεύδουν να κάνουν ταχύρρυθμα. Στο επιτελείο του Αλέξη Τσίπρα, οι νέοι συνεργάτες του καταβάλουν μεγάλη προσπάθεια ώστε να ανταποκριθούν στις καινούργιες προκλήσεις. Έχουν μπροστά τους τέσσερις μήνες ώστε να προστεθεί και η «παλιά φρουρά». Μέχρι στιγμής υπάρχει ικανοποίηση στην Αμαλίας από τις «αποδοσεις» τους, μάλιστα η κ. Κουφονικολάκου εμφανίζεται ως η πιο επιμελής «μαθήτρια».

Το γεύμα στον Παναμέζοι Πρόεδρο

Κόκκινο χαλί και άγημα με εύζωνες της Προεδρικής Φρουράς επί της υποδοχής του Προέδρου του Παναμά Χοσέ Μουλίνο στην Ηρώδου Αττικού. Ο Κωνσταντίνος Τασούλας και η σύζυγός του, Φανή Σταθοπούλου αποφάσισαν να τιμήσουν στο έπακρο τον Πρόεδρο της χώρας με τη φημισμένη Διώρυγα που ενώνει Ειρηνικό και Ατλαντικό, τους δύο μεγαλύτερους ωκεανούς και έχει κομβικό ρόλο στην παγκόσμια ναυτιλία. Ακριβώς γι’ αυτό στο επίσημο γεύμα που ακολούθησε προσκλήθηκαν και συμμετείχαν κορυφαίοι Έλληνες εφοπλιστές, όπως ο Πάνος και ο Θανάσης Λασκαρίδης, ο Παναγιώτης και ο Νίκος Τσάκος, ο Πόλυς Χατζηιωάννου και ο Αδαμάντιος Πολέμης. Ο Παναμέζος Πρόεδρος συνοδευόταν από τη σύζυγό του, Μαρισέλ Κοέν Ντε Μουλίνο και κορυφαίους υπουργούς της κυβέρνησής του, ενώ από τη δική μας πλευρά στο γεύμα συμμετείχαν ο Γιώργος Γεραπετρίτης, ο Βασίλης Κικίλιας, η Όλγα Κεφαλογιάννη, ο Δημήτρης Αβραμόπουλος. Επίσης, τρεις εκπρόσωποι, ο αντιπρόεδρος της Βουλής, Θανάσης Μπούρας ως εκπρόσωπος του Προέδρου της Βουλής, Νικήτα Κακλαμάνη, ο Μιχάλης Κατρίνης ως εκπρόσωπος του Νίκου Ανδρουλάκη και ο Μητροπολίτης Μεσογαίας Νικόλαος ως εκπρόσωπος του Αρχιεπισκόπου.

