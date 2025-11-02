Λεκλέρ: Πρόταση γάμου με μία πέτρα... να και ένα δωμάτιο τριαντάφυλλα

Η σχέση του οδηγού της Scuderia Ferrari, Σαρλ Λεκλέρ, και της Γαλλίδας μοντέλου και infuencer, Αλεξάντρα Σαν Μλε που κρατάει από το 2023 επισημοποιήθηκε με τον πιο... ρομαντικό τρόπο.
Ο 28χρονος Μονεγάσκος έκανε πρόταση γάμου στην 24χρονη σύντροφό του, οργανώνοντας τα πάντα: με ένα δωμάτιο γεμάτο τριαντάφυλλα και κεριά, ένα ρομαντικό δείπνο και το μονόπετρο δαχτυλίδι.
Το σκηνικό περιλάμβανε μέχρι και... παπιγιόν για το σκύλο του Λεκλέρ, Λέο, και μήνυμα που έγραφε «ο μπαμπάς θέλει να σε παντρευτεί».
