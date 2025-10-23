Η Λένα Ζευγαρά ήταν καλεσμένη αυτή την εβδομάδα στο Unblock της Ελίνας Παπίλα και μεταξύ άλλων απάντησε στις φήμες που κυκλοφόρησαν πριν μερικούς μήνες και την ήθελαν σε σχέση με τον μπασκετμπολίστα του Παναθηναϊκού, Κέντρικ Ναν.

Η γνωστή τραγουδίστρια τόνισε ότι δεν τον ξέρει καν προσωπικά, ενώ χαρακτήρισε τραγικό το να βγάζει κάποιος ανυπόστατες φήμες στα social media, κρύβοντας την αληθινή ταυτότητά του πίσω από ένα ψεύτικο προφίλ.

«Εδώ εξεπλάγην εγώ. Το αστείο ξέρεις ποιο είναι; Δεν τον ξέρω. Δεν γνωρίζω τον άνθρωπο προσωπικά. Όταν το άκουσα αυτό είπα "Μα δεν τον έχω δει ποτέ τον άνθρωπο στα πέντε μέτρα".

Δεν θα ασχοληθώ με φήμες, δεν μπορώ να μιλήσω και να δώσω βάση σε φήμες, οι οποίες δεν έχουν καμία σχέση με την πραγματικότητα και δημιουργούν προβλήματα. Ο άνθρωπος έχει γυναίκα, έχει παιδί.

Εγώ έχω τους γονείς μου, έχω μια οικογένεια, δεν μπορείς να βγαίνει ο καθένας και να λέει κάτι», δήλωσε αρχικά η Λένα Ζευγαρά (στο 14:35 του παρακάτω βίντεο).

«Δεν ξέρω πώς ξεκίνησε και δεν θέλω και να ασχοληθώ γιατί όλο αυτό είναι λάθος να συμβαίνει. Είναι ένας άνθρωπος που έχει παιδιά και εγώ έχω τον μπαμπά μου, τη μαμά μου ή μπορεί να έχω έναν άνθρωπο στη ζωή μου, δεν ξέρω τι.

Δεν μπορείς να παίρνεις ονόματα, επειδή είσαι πίσω από ένα προφίλ, το οποίο δεν δείχνεις καν το όνομα σου. Δεν συμβαίνει μόνο σε εμένα, το βλέπω ότι συμβαίνει και σε συναδέλφους μου, εξαιτίας της μεγάλης ανάπτυξης των social. Για μένα είναι τραγικό, είναι έγκλημα», τόνισε η γνωστή τραγουδίστρια.

«Αυτό που με βγάζει εκτός ορίων είναι ότι θέλεις να πεις κάτι; Πες το επώνυμα. Γιατί ασχολείσαι με ζωές και πράγματα που δεν υφίστανται; Σαν να είναι σε άλλο πλανήτη και δεν έχει καμία σχέση με την πραγματικότητα. Γι' αυτό βγήκα και μίλησα. Μη λέτε για να πείτε.

Δεν μου δημιούργησε εμένα θέμα, αλλά τα θεωρώ περιττά. Εγώ είμαι εδώ για να τραγουδάω και τη μουσική μου, όχι για τα σχόλια», ανέφερε στη συνέχεια η Λένα Ζευγαρά.