Λένα Ζευγαρά για Σταμάτη Γονίδη: «Είναι κυριολεκτικά legend, ένα "τέρας" γνώσεων»

Φέτος τον χειμώνα η Λένα Ζευγαρά και ο Σταμάτης Γονίδης θα τραγουδάνε μαζί στο ίδιο νυχτερινό κέντρο και εν όψει της πρεμιέρας τους αύριο Παρασκευή (4/9), η γνωστή τραγουδίστρια μίλησε στην κάμερα της εκπομπής «Κοινωνία Ώρα Mega» χωρίς να κρύψει τον ενθουσιασμό της για τη συνεργασία, αλλά και τον θαυμασμό της για τον αγαπημένο καλλιτέχνη, τον οποίο χαρακτήρισε «θρύλο».

«Δεν ξέρω αν περιγράφεται με λόγια ο ενθουσιασμός που έχω για αυτή τη συνεργασία με αυτόν τον τεράστιο καλλιτέχνη. Όταν καθόμουν και έβλεπα τα τραγούδια που έχει πει, έλεγα "Α, κι αυτό. Έχει πει κι αυτό". Είναι τεράστιο. Είναι κυριολεκτικά legend ο Σταμάτης Γονίδης.

Είμαι περήφανη, είμαι χαρούμενη, είμαι ενθουσιασμένη και ανυπομονώ να βρεθούμε και επί σκηνής», είπε αρχικά η Λένα Ζευγαρά.

«Καταρχάς είναι, είναι "τέρας" γνώσεων. Έχει πάρα πολλές γνώσεις, έχει διαβάσει άπειρα βιβλία, είναι θρήσκος. Είναι ένας άνθρωπος που μπορώ να τον ακούω ώρες να μου μιλάει για τις εμπειρίες του στη δουλειά.

Είναι μια ψυχούλα. Είδα στα μάτια του Σταμάτη Γονίδη ένα μικρό παιδί», πρόσθεσε η γνωστή τραγουδίστρια.

«Με πήρε τηλέφωνο και μου λέει "Έχω γράψει ένα τεράστιο ντουέτο". Του λέω "Σταμάτη, περίμενε", του λέω "για να κάτσω για να ακούσω τι έχεις να μου πεις". Μου τραγούδησε, έχει γράψει ένα ντουέτο για εμάς. Ένα ή δύο, δύο νομίζω. Και έχει στα σκαριά κι άλλα.

Μου λέει "Θέλω να το πούμε μαζί και θέλω να το μάθεις από το τηλέφωνο". Μου λέει "Θα το μάθεις από το τηλέφωνο" και τραγουδούσαμε το ντουέτο από το τηλέφωνο.

Ζω πολύ ωραίες στιγμές μαζί του», είπε στη συνέχεια η Λένα Ζευγαρά, η οποία στο τέλος του Σεπτεμβρίου θα κυκλοφορήσει νέο άλμπουμ με περίπου 20-22 τραγούδια, εκ των οποίων τα 10 - 11 θα είναι καινούρια.