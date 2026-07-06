«Θα μας τη χαλάσει ένας μ@λ@κ@ς»: Οργή του Σταμάτη Γονίδη για άγρια συμπλοκή σε εμφάνισή του

Ένα σοκαριστικό επεισόδιο σημειώθηκε κάτω από σκηνή σε πανηγύρι, κατά τη διάρκεια της εμφάνισης του Σταμάτη Γονίδη, με μέλη του κοινού να έρχονται στα χέρια.

Ενώ η εκδήλωση κυλούσε με κέφι, μια ξαφνική ένταση ανάμεσα σε θαμώνες μετατράπηκε γρήγορα σε άγρια συμπλοκή, προκαλώντας αναστάτωση και αναγκάζοντας τον λαϊκό τραγουδιστή να πάρει θέση.

Όπως αποτυπώνεται και σε βίντεο που κάνει τον γύρο των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, στο σημείο επικράτησε γρήγορα χάος, με δεκάδες άτομα να σπεύδουν για να χωρίσουν δύο άνδρες που διαπληκτίζονταν.

Χαμός στη συναυλία Γονίδη: «Ένας μ@λ@κ@ς θα χαλάσει 1.000 άτομα»

Ο Σταμάτης Γονίδης, βλέποντας τις μη κολακευτικές εικόνες να χαλάνε την ατμόσφαιρα, έγινε έξαλλος. Σταμάτησε να τραγουδά, πλησίασε στην άκρη της σκηνής και άρχισε να φωνάζει, απαιτώντας την άμεση απομάκρυνση του ανθρώπου που προκάλεσε τη φασαρία:

«Ρε συ, ένας μαλ@κ@ς θα χαλάσει 1.000 άτομα εδώ μέσα; Βγάλε τον έξω ρε, βγάλε τον έξω. Έξω! Άντε γ@μ@σου να πούμε».

Ωστόσο, κάποιοι γράφουν ότι το περαστατικό δεν συνέβη τώρα αλλά έχει γίνει παλαιότερα και απλά τώρα ανέβηκε ξανά το βίντεο στο TikTok.