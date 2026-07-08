Λιάγκας: «Είμαι πολύ χαρούμενος που παραμένω στο τηλεοπτικό μου σπίτι»

Τις πρώτες του δηλώσεις, μετά την ανανέωση της συνεργασίας του με τον ANT1 για τα επόμενα δύο χρόνια, παραχώρησε ο Γιώργος Λιάγκας με βίντεο του στα social media.

Λίγο μετά την επίσημη ανακοίνωση του καναλιού, ο Γιώργος Λιάγκας ανέβασε ένα βίντεο στο Instagram, τονίζοντας πως το Πρωινό θα επιστρέψει ανανεωμένο τον Σεπτέμβριο.

«Είναι πια επίσημο, μπορούμε να το πούμε… Παραμένω στο τηλεοπτικό μου σπίτι, στον ΑΝΤ1, για τα επόμενα δύο χρόνια. Είμαι πραγματικά πολύ χαρούμενος γι’ αυτό. Να σας ευχηθώ μέσα από την καρδιά μου ένα πολύ όμορφο, ξέγνοιαστο καλοκαίρι. Μακάρι όλοι να μπορέσετε να κάνετε έστω λίγες μέρες διακοπές.

Εγώ ήδη βρίσκομαι στο αγαπημένο μου Αιγαίο, στο ωραιότερο μέρος του κόσμου. Θα τα πούμε ανανεωμένοι, με μια πολύ ωραία ομάδα και με μια ανανεωμένη εκπομπή κάπου τον Σεπτέμβριο. Μέχρι τότε, θα τα λέμε από εδώ. Σας ευχαριστώ πολύ», είπε ο Γιώργος Λιάγκας στο βίντεο που ανέβασε στο Instagram.

Στη λεζάντα της ανάρτησης, ο Γιώργος Λιάγκας έγραψε: «Και τα επόμενα δύο χρόνια θα τα λέμε μέσα από τον ΑΝΤ1. Σας ευχαριστώ πολύ για την αγάπη και την στήριξη όλα αυτά τα χρόνια. Καλό καλοκαίρι σε όλους… Τηλεοπτικό ραντεβού τον Σεπτέμβρη με το ανανεωμένο Πρωινό».