Μένει ή φεύγει ο Γιώργος Λιάγκας από τον ΑΝΤ1; Η ανακοίνωση του σταθμού

Οι φήμες το τελευταίο διάστημα οργίαζαν και τα σενάρια για τις τηλεοπτικές μεταγραφές της νέας σεζόν έδιναν και έπαιρναν. Το μεγάλο ερώτημα που απασχολούσε την εγχώρια showbiz και κρατούσε σε αγωνία το τηλεοπτικό κοινό ήταν ένα: Θα παραμείνει τελικά ο Γιώργος Λιάγκας στο κανάλι του Αμαρουσίου ή μήπως ετοιμάζει βαλίτσες για άλλες πολιτείες;

Η απάντηση δόθηκε πριν από λίγο με τον πιο επίσημο τρόπο, βάζοντας οριστικό τέλος στην έντονη παραφιλολογία. Ο ΑΝΤ1 εξέδωσε μια ανακοίνωση-σταθμό, ξεκαθαρίζοντας πλήρως το τοπίο για τα επόμενα δύο χρόνια και γνωστοποιώντας ότι ο παρουσιαστής συνεχίζει κανονικά στο τιμόνι της καθημερινής εκπομπής «Το Πρωινό».

Η επίσημη ανακοίνωση του ΑΝΤ1

Ακολουθεί η επίσημη τοποθέτηση του τηλεοπτικού σταθμού:

«Ο ΑΝΤ1 ανανεώνει τη συνεργασία του με τον Γιώργο Λιάγκα

Ο ΑΝΤ1 ανακοινώνει, με ιδιαίτερη χαρά, την ανανέωση της συνεργασίας του με τον Γιώργο Λιάγκα για τα επόμενα δύο χρόνια.

Με πολυετή παρουσία στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης, ο δυναμικός δημοσιογράφος και παρουσιαστής ξεχωρίζει για την εμπειρία, την αμεσότητα και την ικανότητά του να αφουγκράζεται την επικαιρότητα.

Ο Γιώργος Λιάγκας θα βρίσκεται στο τιμόνι της καθημερινής εκπομπής «Το Πρωινό» και θα συνεχίσει να συνδυάζει τη σύγχρονη ψυχαγωγία με την έγκυρη ενημέρωση και τον ουσιαστικό σχολιασμό».

