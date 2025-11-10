Λιάγκας για απουσία Νότη Σφακιανάκη από την κηδεία της Κίλι: «Αστείο αυτό το περί μέσης που πόναγε»

Ο Γιώργος Λιάγκας αναφέρθηκε σήμερα (10/11) μέσα από το Πρωινό στην απουσία του Νότη Σφακιανάκη από το τελευταίο «αντίο» στην επί 40 χρόνια σύζυγό του, Κίλι, το οποίο είπαν συγγενείς και φίλοι το Σάββατο (8/11) στη Ριτσώνα.

Πληροφορίες που κυκλοφόρησαν μέσα στο Σαββατοκύριακο ήθελαν τον γνωστό τραγουδιστή να αντιμετωπίζει πρόβλημα με τη μέση του, αλλά ο Γιώργος Λιάγκας χαρακτήρισε αυτή τη φήμη αστεία, λέγοντας τα ακόλουθα:

«Αυτό το φαιδρό περί μέσης που πόναγε είναι αστείο, είναι αστείο. Και αν διαρρέεται, δεν ξέρω από που διαρρέεται από το περιβάλλον του Νότη Σφακιανάκη, του κάνει κακό του Νότη Σφακιανάκη. Είναι αστείο! Σταματήστε τη διαρροή αυτή περί μέσης που πόναγε, διότι θα μπορούσαν να τον πάνε σηκωτό.

Όμως, αν είναι θέμα υγείας βαρύ - γιατί μαθαίνω ότι έχει και ο Νότης κάποια θέματα με την υγεία του - είναι προσωπικά δεδομένα, τα οποία τον κρατούν κλεισμένο ουσιαστικά στο σπίτι του, το οποίο σπίτι του είναι άλλο από αυτό που έμενε η πρώην σύζυγός του.

Αυτό το έχουμε καταλάβει όλοι πια, δεν έμεναν μαζί το τελευταίο διάστημα, αυτό φαίνεται. Αυτή είναι η αλήθεια. Καταλάβαμε τώρα και είναι πια προφανές. Είναι κάτι, το οποίο είναι σοβαρότερο από τη μέση».

«Δύο είναι τα τινά. Ή πραγματικά έχει ένα θέμα υγείας ή ένα άλλο προσωπικό θέμα που δεν τον άφησαν να πάει πρακτικά ή ήταν οι σχέσεις τέτοιες της οικογένειας που πάλι δεν του επέτρεψαν να πάει», κατέληξε ο Γιώργος Λιάγκας.