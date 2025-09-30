Λιάγκας για Μπισμπίκη: «Δεν είμαι σφαγέας να κατακρεουργώ κανέναν - Ήσασταν όλοι εσείς εκεί;»

​Ξέσπασε ο Γιώργος Λιάγκας σήμερα (30/9) στο «Πρωινό» με αφορμή μηνύματα που δέχτηκε ο ίδιος ύστερα από όλα όσα είπε χθες (29/9) στην εκπομπή για την υπόθεση του Βασίλη Μπιμπίκη.

Σχολίασε δε το γεγονός ότι όλες οι εκπομπές θεώρησαν δεδομένο πως ο γνωστός ηθοποιός είχε πιει και για αυτό έπεσε πάνω στα παρκαρισμένα αυτοκίνητα στη Φιλοθέη.

Αναλυτικά ο Γιώργος Λιάγκας είπε:

«Να πω κάτι πριν ξεκινήσω. Έχουμε πάρα πολλές αποκαλύψεις σήμερα για την ιστορία του Βασίλη Μπισμπίκη και θα σας πούμε όλη την αλήθεια. Όλη την αλήθεια. Θέλω να πω κάτι πριν ξεκινήσω.

Εχθές δεχτήκαμε πάρα πολλά μηνύματα και είχα πολλά μηνύματα εναντίον μου, από ανθρώπους που μου έλεγαν: "γιατί γλείφεις τον Μπισμπίκη, γιατί δεν τον κατακρεουργείς;".

Κατ’ αρχήν, δεν είμαι σφαγέας να κατακρεουργώ κανέναν. Λέω την άποψή μου και κάνω ρεπορτάζ, δίνω ρεπορτάζ και έχω πάντα και γνώμη. Το πληρώνω.

Αλλά μέχρι να σταματήσω να κάνω τη δουλειά, έχω επιλέξει να έχω γνώμη. Προσέξτε όμως. Εγώ, όταν κάνω μια κρίση, πρέπει να την κάνω βάσει πραγματικών περιστατικών.

Όλη η τηλεόραση εχθές - και θεωρώ ότι είναι απαράδεκτο - κρίνει έναν άνθρωπο θεωρώντας δεδομένο ότι ο Βασίλης Μπισμπίκης είχε πιει παραπάνω στο κρητικό γλέντι στο οποίο είχε παραβρεθεί.

Ήσασταν όλοι εσείς εκεί; Προφανώς, υπάρχουν πλάνα που τον βλέπουμε σε ευθυμία. Το ότι ένας άνθρωπος είναι χαρούμενος σημαίνει ότι έχει πιει κιόλας; Δεν μπορεί να είναι χαρούμενος χωρίς να έχει πιει; Εγώ δεν λέω ότι ο Βασίλης Μπισμπίκης δεν είχε πιει. Δεν μπορώ να πω όμως ότι είχε πιει.

Επίσης, το ότι μπορεί να πίνει ένας άνθρωπος – γιατί άκουσα χθες να λένε κάποιοι: "έχει πιει ένα μπουκάλι, δύο μπουκάλια, τρία μπουκάλια". Στο παρελθόν ή στο μέλλον τι θα κάνει κάποιος, αν του αρέσει το αλκοόλ… Εγώ μιλάω ως ένας άνθρωπος που δεν πίνει ούτε ποτήρι, αλλά δεν έχει να κάνει.

Μπορεί εκείνη τη μέρα να μην ήπιε. Άρα, λοιπόν εμείς δεν μπορούμε να στήσουμε ένα ολόκληρο σενάριο με το αν είχε πιει ή δεν είχε πιει ο Βασίλης Μπισμπίκης. Στο στόμα μου λοιπόν εχθές εγώ ξεκάθαρα δεν έβαλα ποτέ τη λέξη ότι ο Βασίλης Μπισμπίκης είχε πιει.

Και έτσι θα πρέπει να το κάνω. Άλλο είμαστε σοβαροί και δίνουμε το ρεπορτάζ και άλλο κάνουμε δεδομένες υποθέσεις και παραδοχές για να μας οδηγήσει κάπου αλλού η σκέψη μας».

Λιάγκας: «Λανθασμένη η δήλωση του Βασίλη μετά το δικαστήριο»

Στη συνέχεια ο Γιώργος Λιάγκας σχολίασε πως η δήλωση που έκανε ο Βασίλης Μπισμπίκης μετά το δικαστήριο ήταν επιθετική και λανθασμένη.

«Από εκεί και πέρα, τα λάθη του Βασίλη Μπισμπίκη, τα οποία σήμερα θα τα πούμε ένα προς ένα, θα τα ξαναπώ και σήμερα. Γιατί για μένα, και η δήλωση του Βασίλη χθες μετά το δικαστήριο ήταν λανθασμένη δήλωση. Ήταν επιθετική δήλωση.

Ήταν δήλωση που κούνησε το δάχτυλο στην κοινωνία. Και ήταν λάθος, γιατί όταν κάνεις ένα σφάλμα… Εγώ δεν θεωρώ ότι ο άνθρωπος είχε πιει εκείνο το βράδυ, έτσι πιστεύω. Γιατί δεν μπορεί να αποδειχτεί κιόλας. Οπότε όλοι εσείς που το λέτε, βγείτε και αποδείξτε το.

Όταν πια δεν υπάρχει ή δεν έχει πάρει η αστυνομία υλικό, αίμα, δεν έχει πάρει - πώς το λέμε; - που φυσάμε και τα λοιπά, δεν μπορεί να αποδειχτεί. Άρα πώς το λέτε αυτό το πράγμα; Πάμε παρακάτω», είπε χαρακτηριστικά ο παρουσιαστής.

«Να πάμε στα πραγματικά περιστατικά, τα οποία θα τα πούμε ένα προς ένα μετά. Και θα αποκαλύψουμε όλη την αλήθεια.

Αν πήρε ο Βασίλης Μπισμπίκης την αστυνομία ή το 100, αν πήρε συνεργάτης, άνδρας ή γυναίκα του Βασίλη Μπισμπίκη και της Δέσποινας Βανδή, πότε πήρε, τι ώρα πήρε, τι τους είπε, τι της είπαν, όλα θα τα πούμε σήμερα. Όλα», κατέληξε ο Γιώργος Λιάγκας.