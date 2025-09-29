Ο Κούτρας του ΣΚΑΪ μάντεψε σωστά και ο Ευαγγελάτος δεν τον απογοήτευσε: Μέσα στο αγροτικό μαζί με τον Μπισμπίκη

Όταν έχει βρεθεί μέσα στον βυθό με το υποβρύχιο Titan, στο μπαλκόνι στο παλάτι του Μπάκινγκχαμ δίπλα στη βασιλική οικογένεια και στο κελί της φυλακής μαζί με τη Ρούλα Πισπιρίγκου, το να βρεθεί μέσα στο αγροτικό που οδηγούσε ο Βασίλης Μπισμπίκης ήταν... παιχνιδάκι.

Ο λόγος για τον Νίκο Ευαγγελάτο, ο οποίος με τη βοήθεια των φημισμένων γραφικών της εκπομπής Live News, βρέθηκε μέσα στο αγροτικό που οδηγούσε ο Βασίλης Μπισμπίκης, μετά το κρητικό γλέντι στη Μεταμόρφωση, και προξένησε σοβαρές ζημιές σε παρκαρισμένα αυτοκίνητα στη Φιλοθέη, λίγα μέτρα μακριά από το σπίτι του.

Διαβάστε ακόμα: Τον ψάχνει όλη η Αστυνομία και τον βρήκε ο Ευαγγελάτος: Ο δραπέτης της Κασσάνδρας βγήκε στην τηλεόραση

Το αξιοσημείωτο της όλης ιστορίας όμως δεν είναι αυτό, αλλά η «μαντεψιά» που έκανε ο Χρήστος Κούτρα του ΣΚΑΪ από το πρωί της Δευτέρας (29/9), στην εκπομπή «Αταίριαστοι».

«Λογικά, κάνω μια πρόβλεψη, ο Νίκος Ευαγγελάτος θα είναι μέσα στο αγροτικό το απόγευμα» είπε στον συμπαρουσιαστή του, Γιάννη Ντσούνο, και οι δυο τους συνέδεσαν το γεγονός με το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ και τις παράνομες επιδοτήσεις σε αγρότες.

Διαβάστε ακόμα: Δημογλίδου: «Δεν υπήρχε κλήση του Βασίλη Μπισμπίκη στο 100 μετά το τροχαίο»