Ολόκληρη δεκαετία στο «μάτι» των Αρχών βρισκόταν ο λεγόμενος «Έλληνας Εσκομπάρ», που συνελήφθη όταν εντοπίστηκε πλοίο ιδιοκτησίας του, που διακινούσε τεράστιες ποσότητες κοκαΐνης από τη Λατινική Αμερική στην Ευρώπη.

Όταν αποφυλακίστηκε το 2015, οι αρχές συνέχισαν επι χρόνια να τον παρακολουθούν, εξιχνιάζοντας σιγά σιγά τις συνδέσεις του στη Λατινική Αμερική, οι οποίες εκτείνονται, μέχρι τους διαδόχους του Πάμπλο Εσκομπάρ, στο καρτέλ της Μεντεγίν στην Κολομβία.

Στο μεταξύ, καθώς οδηγήθηκαν ενώπιον του ανακριτή Πειραιά, ζήτησαν και έλαβαν προθεσμία για το πρωί της Πέμπτης, ο Αλέξανδρος Αγγελόπουλος και τα τέσσερα μέλη του πληρώματος του αλιευτικού σκάφους που εντοπίστηκε στον Ατλαντικό Ωκεανό.

Οι πέντε συλληφθέντες βρέθηκαν χθες στο Δικαστικό Μέγαρο Πειραιά, συνοδευόμενοι από ισχυρές δυνάμεις της αστυνομίας και παρέμειναν πάνω από πέντε ώρες στα γραφεία της Εισαγγελίας.

Σε βάρος τους ασκήθηκε ποινική δίωξη για σύσταση και διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης, διακίνηση ναρκωτικών ουσιών και νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, κατά την εξέτασή του από τον εισαγγελέα, ο βασικός κατηγορούμενος αρνήθηκε κάθε εμπλοκή στη μεταφορά κοκαΐνης, υποστηρίζοντας ότι το συγκεκριμένο αλιευτικό σκάφος είχε πωληθεί σε προγενέστερο χρόνο και ότι δεν έχει καμία σχέση με το φορτίο.

«Ουρανία Α»: Το πλοίο που διακινούσε ναρκωτικά ήταν δηλωμένο ως σκάφος αναψυχής

Σύμφωνα με νέες πληροφορίες που έρχονται στο φως για το πλοίο που χρησιμοποιήθηκε από το διεθνές κύκλωμα διακίνησης ναρκωτικών, το «Ουρανία Α», το οποίο απέπλευσε από τη Νέα Μηχανιώνα με κατεύθυνση τη Λατινική Αμερική, δεν ήταν δηλωμένο ως αλιευτικό, αλλά ως σκάφος αναψυχής.

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, η κίνηση αυτή φαίνεται να εξυπηρετούσε τη δράση του σκάφους ώστε να περνάει κάτω από τα ραντάρ των ελεγκτικών μηχανισμών, τόσο των ελληνικών όσο και των διεθνών αρχών, και έτσι να μικραίνουν οι πιθανότητες ενδελεχών ελέγχων κατά τη διάρκεια των μετακινήσεών του.

Οι ίδιες πηγές αναφέρουν ότι στο πρόσφατο παρελθόν είχε προηγηθεί προπαρασκευαστικό ταξίδι άλλου σκάφους, επίσης συμφερόντων συνεργάτη του 65χρονου φερόμενου ως εγκεφάλου του κυκλώματος.

Το εν λόγω σκάφος έφτασε μέχρι τη Μάλτα, όπου φέρεται να επιχείρησε να εφοδιαστεί όσο βρισκόταν στο νερό με ναρκωτικές ουσίες, κάτι το οποίο ματαιώθηκε λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών.

Από εκείνη τη χρονική στιγμή, οι ελληνικές αρχές επανέφεραν στο μικροσκόπιο τον συγκεκριμένο επιχειρηματία, ο οποίος δραστηριοποιείται στην ευρύτερη περιοχή της Πιερίας και, σύμφωνα με πληροφορίες, έχει ισχυρή παρουσία σε φιλανθρωπικές ενέργειες. Ακολούθησε διακριτική αλλά συνεχής παρακολούθηση, που οδήγησε στο σήμερα.

Η διαδρομή που διέσχισε το πλοίο

Σύμφωνα με τα έως τώρα στοιχεία, το αλιευτικό ελληνικών συμφερόντων και ιδιοκτησίας του Αλέξανδρου Αγγελόπουλου είχε ξεκινήσει πριν από μήνες από το Κερατσίνι με τελικό προορισμό τη Δυτική Αφρική. Η έρευνα έδειξε ότι στα ανοιχτά της Σενεγάλης φέρεται να φόρτωσε τη μεγάλη ποσότητα κοκαΐνης.

Το πλοίο τέθηκε υπό διακριτική παρακολούθηση και τελικά εντοπίστηκε και ακινητοποιήθηκε από πλοία του γαλλικού Πολεμικού Ναυτικού στον Ατλαντικό. Ακολούθησε η ρυμούλκησή του μέχρι τις ακτές της Μαρτινίκας, όπου παραμένει δεσμευμένο.

Κατά τον έλεγχο στο αμπάρι του έχουν ήδη εντοπιστεί περίπου πέντε τόνοι κοκαΐνης, ενώ, σύμφωνα με πληροφορίες, δεν αποκλείεται η συνολική ποσότητα να φτάσει ακόμη και τους επτά τόνους, σε περίπτωση που εντοπιστούν και άλλες κρυμμένες ποσότητες.

Τι υποστήριξε στον Εισαγγελέα ο «εγκέφαλος»

Ο φερόμενος ως εγκέφαλος διεθνούς κυκλώματος διακίνησης ναρκωτικών, μαζί με τους τέσσερις συνεργούς του που συνελήφθησαν στην Ελλάδα, οδηγήθηκαν ενώπιον του εισαγγελέα Πειραιά, υπό δρακόντεια μέτρα ασφαλείας και συνοδεία πάνοπλων αστυνομικών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος.

Οι διασυνδέσεις με τα καρτέλ της Λατινικής Αμερικής

Ο Αλέξανδρος Αγγελόπουλος είναι πρόσωπο γνωστό στις ελληνικές και διεθνείς Αρχές ήδη από τη δεκαετία του 1980 αφού στο παρελθόν είχε συλληφθεί ξανά και συγκεκριμένα το 2004 στη Στουτγκάρδη για υπόθεση διακίνησης ναρκωτικών, που αφορούσε επίσης μεγάλης ποσότητας κοκαΐνης, για την οποία είχε εκτίσει ποινή φυλάκισης.

Σύμφωνα με τις διωκτικές Αρχές, τα τελευταία χρόνια φέρεται να είχε δημιουργήσει στόλο αλιευτικών σκαφών, τα οποία χρησιμοποιούνταν για τη μεταφορά ναρκωτικών από χώρες της Λατινικής Αμερικής και της Αφρικής προς την Ευρώπη.

Ο ίδιος έχει εμπλακεί κατά καιρούς και με άλλες υποθέσεις, όπως λαθρεμπόριο τσιγάρων και –παλαιότερα– εμπόριο όπλων, χωρίς ωστόσο όλες οι υποθέσεις να έχουν οδηγηθεί σε τελεσίδικες καταδίκες.

Ωστόσο, το πιο σοκαριστικό της υπόθεσης είναι ότι ο κατηγορούμενος φέρεται ότι διατηρεί μακρόχρονη εμπλοκή στη διεθνή διακίνηση ναρκωτικών, με συνεργασίες που, σύμφωνα με τα στοιχεία, ανάγονται στα τέλη της δεκαετίας του 1980 και στις αρχές της δεκαετίας του 1990.

Συγκεκριμένα, φέρεται να είχε απευθείας επαφές ακόμη και με το διαβόητο καρτέλ Μεντεγίν του Πάμπλο Εσκομπάρ, καθώς και με τη διάδοχη κατάσταση στην Κολομβία.

Το καλοκαίρι του 2004, το πλοίο «Africa 1» είχε καταδιωχθεί από τις ισπανικές αρχές από τις ακτές της Σενεγάλης μέχρι την ακινητοποίησή του, γεγονός που οδήγησε τότε στη σύλληψη και φυλάκιση του κατηγορούμενου. Η υπόθεση εκείνη είχε ως αποτέλεσμα να αλλάξει ο τρόπος μεταφοράς των ναρκωτικών φορτίων από τη Λατινική Αμερική, με τη χρήση κυρίως εμπορευματοκιβωτίων εμπορικών στόλων — πρακτική που συνεχίζεται μέχρι σήμερα.

Η επιχείρηση της Δίωξης στον Ατλαντικό

Όπως αναφέρει η ΕΡΤ και σύμφωνα με τις πληροφορίες της Δίωξης Ναρκωτικών, ο κατηγορούμενος γνώριζε τις νέες μεθόδους και θεωρούσε ότι μπορούσε να επανέλθει στη δράση, τροποποιώντας τις διαδρομές.

Όταν οι ελληνικές αρχές παρακολούθησαν τον απόπλου του αλιευτικού «Ουρανία» από τη Νέα Μηχανιώνα, ενημερώθηκαν άμεσα και οι υπόλοιπες ευρωπαϊκές διωκτικές αρχές.

Το σκάφος κατευθύνθηκε αρχικά προς τις ακτές της Δυτικής Αφρικής και της Σενεγάλης, ωστόσο για άγνωστο λόγο άλλαξε πορεία την τελευταία στιγμή και κινήθηκε απευθείας στον Ατλαντικό, με κατεύθυνση τις ακτές της Γουιάνας. Περίπου 200 ναυτικά μίλια ανοιχτά της Λατινικής Αμερικής εκτιμάται ότι παρέλαβε το φορτίο των ναρκωτικών.

Αμέσως ενημερώθηκε το Πολεμικό Ναυτικό της Γαλλίας, το οποίο περιπολεί στην περιοχή. Το «Ουρανία» άλλαξε εκ νέου ρότα προς τα Ζόρες, ωστόσο έπεσε σε δυσμενείς καιρικές συνθήκες και δεν κατάφερε να φτάσει στον προορισμό του. Γάλλοι κομάντος του Πολεμικού Ναυτικού πραγματοποίησαν ρεσάλτο, συνέλαβαν το πενταμελές πλήρωμα –τέσσερις Έλληνες και έναν Βούλγαρο– και ρυμούλκησαν το σκάφος στη Μαρτινίκα.