Λήδα Μανιατάκου: «Πριν μείνω έγκυος είχα υποβληθεί σε μαστεκτομή»

Η ηθοποιός Λήδα Μανιατάκου μίλησε για τη σχέση με την 4χρονη κόρη της στην εκπομπή «Μαμά-δες» και αποκάλυψε πώς είναι η ίδια ως μαμά, μιλώντας και για την περιπέτεια της υγείας της όταν αντιμετώπισε καρκίνο του μαστού.

Μία δύσκολη περιπέτεια, από την οποία βγήκε τελικά νικήτρια και μάλιστα, αν και με μόνο ένα στήθος, κατάφερε και θήλασε την κόρη της.

«Για εμένα ο θηλασμός ήταν μία αποκάλυψη. Ήταν κάτι που δεν είχα σκεφτεί να κάνω πριν γεννήσω. Όταν γέννησα λέω "Θεέ μου, τι είναι αυτό". Είναι ένα θαύμα. Πρέπει να πω ότι δεν είναι υποχρεωτικό, είναι τι βγαίνει στον καθένα. Εγώ θήλασα. Για την ακρίβεια θηλάζω ακόμα και ακούω πολλά σχόλια. Για εμένα ήταν σπουδαίο το ότι θήλασα. Δεν το λέω ως ηρωική πράξη, αλλά ως mission impossible.

Γιατί θήλασα με ένα στήθος. Πριν μείνω έγκυος είχα μια μικρή περιπέτεια με καρκίνο του μαστού. Χρειάστηκε να αφαιρέσω το ένα στήθος μου. Οπότε για έναν παραπάνω λόγο, ο θηλασμός ήταν στο πίσω μέρος του μυαλού μου. Και να που ακόμα είμαι εδώ και έχουμε αυτή τη σχέση με την Άρτεμη. Η αλήθεια είναι ότι έχει αποδώσει και σε συναισθηματικό επίπεδο και σε σχέση με το ανοσοποιητικό της. Είναι ένα παιδί που δεν αρρωσταίνει», αποκάλυψε μιλώντας στη Μάρα Δαρμουσλή.