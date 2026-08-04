Λίλα Μπακλέση: «Να γεννάς από μέρα σε μέρα, να έχεις διαβήτη κύησης και να θες να φας γλυκό»

Η Λίλα Μπακλέση, λίγες ημέρες πριν γίνει μαμά για πρώτη φορά, θέλησε να μοιραστεί μέσα από story στο Instagram κάποιες δυσκολίες που αντιμετωπίζει στην εγκυμοσύνη της, αναφερόμενη στον διαβήτη κύησης και στην έντονη επιθυμία που έχει για γλυκό.
«Να γεννάς από μέρα σε μέρα, να έχεις διαβήτη κύησης, να βαράς ινσουλίνες τα βράδια, να θες να φας γλυκό σαν να μην υπάρχει αύριο και να τρως ταχίνι με αμύγδαλα πάνω στο ενσωματωμένο τραπεζάκι σου. Μεγάλη νίκη, αλλά μην σας τύχει. Όλα καλά, κανένα πρόβλημα», έγραψε η γνωστή ηθοποιός, ανεβάζοντας μαζί και μια selfie όπου φαινόταν η φουσκωμένη κοιλίτσα της στην οποία ακουμπούσε ένα μπολ.
Σε όλη τη διάρκεια της εγκυμοσύνης της η Λίλα Μπακλέση έχει δείξει ότι δεν χάνει το χιούμορ της και αυτοσαρκάζεται γύρω από τις αλλαγές στο σώμα της.
Άλλωστε, το ίδιο είχε κάνει και όταν είχε ανακοινώσει ότι είναι έγκυος τον περασμένο Απρίλιο, ανεβάζοντας μια φωτογραφία που διακρινόταν η φουσκωμένη κοιλιά της και έγραψε: «Αυτό θα μπορούσε να είναι ένα βίντεο για το πόσο έφαγα το Πάσχα. Αλλά δεν είναι».
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