Λίλι Κόλινς: Η πρωταγωνίστρια του «Emily in Paris» προσγειώθηκε...στα Πετράλωνα - Τo βίντεο από τα γυρίσματα

Η Λίλι Κόλινς βρίσκεται σήμερα (12/11) στα Πετράλωνα για φωτωγράφιση και γυρίσματα.

Η Λίλι Κόλινς στη σειρά «Emily in Paris» | Nteflix@YouTube
Την στιγμή που οι θαυμαστές του «Emily in Paris» μετράνε αντίστροφα για την πέμπτη σεζόν της σειράς που θα ανέβει στην πλατφόρμα του Netflix στις 18 Δεκεμβρίου, η πρωταγωνίστρια Λίλι Κόλινς (Lili Colins) περπατάει...στην πλατεία Μερκούρη.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την ΕΡΤ, για μια μέρα μόνο η ηθοποιός βρέθηκε στα Πετράλωνα και ο δρόμος  όπως φαίνεται και από τα ντοκουμέντα γέμισε με κάμερες και props για τις ανάγκες του project που ετοιμάζει. 

Το project της χολιγουντιανής σταρ είναι μια φωτογράφιση και γύρισμα για γερμανικό περιοδικό η οποία θα λάβει χώρο σε μαγαζί εστίασης. 

Όπως είναι φυσικό, οι δρόμοι στο εν λόγω σημείο της περιοχής, είναι κλειστοί. 

 

