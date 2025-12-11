Μπορεί να έχει περάσει καιρός, αλλά η Λίλι Κόλινς δεν ξεχνά πως ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει παραδεχτεί δημόσια την «ένοχη απόλαυσή» του να βλέπει τη σειρά «Emily in Paris» μαζί με τη σύζυγό του Μαρέβα.
Στην εκπομπή «The Tonight Show Starring Jimmy Fallon» η ηθοποιός θυμήθηκε τη δήλωση του Έλληνα πρωθυπουργού όταν ο παρουσιαστής ανέφερε ότι «πλέον οι παγκόσμιοι ηγέτες τσακώνονται για το Emily in Paris» σημειώνοντας ότι η Ρώμη ζητά η Έμιλι να μεταφερθεί εκεί, ενώ ο Εμανουέλ Μακρόν «τη θέλει πίσω στο Παρίσι».
Τότε η Λίλι Κόλινς σχολίασε με χιούμορ πως είναι ένα «ευρωπαϊκό ερωτικό τρίγωνο και θυμήθηκε: «Και ο Έλληνας πρωθυπουργός είπε πρόσφατα ότι η αγαπημένη σειρά της συζύγου του είναι το Emily in Paris. Και ότι μετά από μια μεγάλη μέρα, αυτό που θέλει είναι να πάει σπίτι και να τη δει μαζί της», προσθέτοντας: «Ήμουν σε φάση: Τι; Μια δύσκολη μέρα στο γραφείο; Εννοείς… να κυβερνάς την Ελλάδα; Και μετά πας σπίτι και βλέπεις Emily in Paris;».
Ο Κυριάκος Μητσοτάκης είχε αναφερθεί στη σειρά τον Μάιο του 2023, ως καλεσμένος στο «The 2night Show», λέγοντας ότι την παρακολουθεί με τη σύζυγό του όταν θέλει να χαλαρώσει: «Όταν θέλω να χαλαρώσω πραγματικά ξέρεις τι βλέπω; Emily in Paris! Η απόλυτη χαλάρωση. Το βλέπω με τη γυναίκα μου. Με διασκεδάζει πάρα πολύ».
