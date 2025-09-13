Λίλι Κόλινς: Σκόρπισε ανησυχία με την φανερά αδυνατισμένη εμφάνιση της στην Εβδομάδα Μόδας της Ν. Υόρκης

Μετά την εμφάνιση της στην Εβδομάδα Μόδας της Νέας Υόρκης, η Λίλι Κόλινς έλαβε τεράστιο όγκο μηνυμάτων από θαυμαστές της για την ανησυχητική απώλεια κιλών της.

Η γνωστή ηθοποιός του Χόλυγουντ, φόρεσε ένα ασημί σύνολο, από κροπ τοπ και μακριά φούστα, αφήνοντας ακάλυπτο το σημείο της κοιλιάς της.

Αρκετοί χρήστες των social media, όταν είδαν την εμφάνιση, δεν δίστασαν να σχολιάσουν το σώμα της και ιδιαίτερα την περιοχή της κοιλιάς της, τονίζοντας «πόσο αδύνατη φαίνεται».

«Είναι όμορφη, αλλά ελπίζω να είναι καλά», σχολίασε κάποιος ενώ άλλος έγραψε «Είναι πολύ αδύνατη!».

Η σταρ της σειράς Emily in Paris έχει μιλήσει ανοιχτά για τις διατροφικές διαταραχές που αντιμετώπιζε ως έφηβη μέσω του βιβλίου της «Unfiltered: No Shame, No Regrets, Just Me».

Μάλιστα είχε αποκαλύψει ότι φοβόταν πως «είχε αποκλείσει όλες τις πιθανότητες να γίνει μητέρα» αφού η διαταραχή της είχε φτάσει σε πολύ ανθυγιεινό σημείο.

«Τα μαλλιά και τα νύχια μου έγιναν εύθραυστα. Ο λαιμός μου και ο οισοφάγος μου πόναγαν. Ο κύκλος της περιόδου μου σταμάτησε για μερικά χρόνια. Ήμουν τρομοκρατημένη ότι είχα χάσει τις πιθανότητες να κάνω παιδιά», είχε αναφέρει συγκεκριμένα η ηθοποιός, σύμφωνα με απόσπασμα που δημοσίευσε η εφημερίδα «The Times».