Η Φινλανδία ήταν από τα μεγάλα φαβορί για τη Eurovision 2026 από πολύ πριν επιλεγεί το τραγούδι που θα την εκπροσωπήσει και τώρα που επιλέχθηκε στον Εθνικό Τελικό το τραγούδι «Liekinheitin» που ερμηνεύει ο Πιτ Πάρκονεν (Pete Parkkonen) με την εντυπωσιακή βιολίστρια Λίντα Μπράβα (Linda Brava) επί σκηνής, έχει ήδη σκαρφαλώσει στην πρώτη θέση των στοιχημάτων, με τον δικό μας Akyla και το Ferto να ακολουθούν στη δεύτερη θέση.

Ο 36χρονος Πιτ Πάρκονεν είναι πολύ γνωστός τραγουδιστής στη Φινλανδία, έχοντας συστηθεί στο κοινό μέσα από το φινλανδικό Idol το 2008, κυκλοφορώντας στη συνέχεια singles που χτύπησαν ψηλές θέσεις στα charts, ενώ η 56χρονη Λίντα Μπράβα (Linda Brava), η οποία είναι περισσότερο γνωστή ως Λίντα Λαμπένιους (Linda Lampenius), είναι επίσης γνωστή διεθνώς με μια πορεία 45 και πλέον χρόνων και θεωρείται ο «εθνικός θησαυρός» της χώρας.

Διαβάστε ακόμα: Η αντίδραση Ματίκα - Ιορδανίδη όταν κινητό χτύπησε την ώρα της παράστασης: «Σκέψου να έπαιζε Διονυσίου»

Μάλιστα, είναι η καλλιτέχνιδα με τις περισσότερες πωλήσεις στη Φινλανδία χάρη στο πρώτο σόλο άλμπουμ της. Το «Liekinheitin» έχουν γράψει οι Antti Riihimäki, Lauri Halavaara, Linda Lampenius, Pete Parkkonen, and Vilma Alina Lähteenmäki και φαίνεται ότι 20 χρόνια μετά τη νίκη των Lordi στη Eurovision του 2006, η Φινλανδία θέλει και πάλι μια νίκη στη Eurovision, επιλέγοντας να την εκπροσωπήσει ένα δυνατό δίδυμο.

Τόσο η Λαμπένιους όσο και ο Πάρκονεν δεν έχουν κρύψει τον ενθουσιασμό τους που μοιράζονται τη σκηνή και όπως έχει γίνει γνωστό, το τραγούδι προέκυψε αμέσως μετά την πρώτη τους συνάντηση, έναν μήνα πριν την καταληκτική ημερομηνία κατά την οποία όλοι οι ενδιαφερόμενοι καλλιτέχνες μπορούσαν να καταθέσουν τραγούδι για τον Εθνικό Τελικό.

Aπό τη σκηνή της κλασικής μουσικής στο εξώφυλλο του Playboy

Ξεκίνησε να παίζει βιολί όταν ήταν μόλις 5 ετών, στα 11 της έκανε το ντεπούτο της στη Συμφωνική Ορχήστρα της Ραδιοφωνίας της Φινλανδίας, ενώ ήδη από τα 13 της ήταν κορυφαία στην ορχήστρα των εγχόρδων στο Ελσίνκι.

Από το 1978 έως το 1993 έκανε περιοδείες σε όλο τον κόσμο, ενώ το 1996 ξεκίνησε σόλο καριέρα με την EMI να της προτείνει το 1997 πενταετές συμβόλαιο.

Το πρώτο σόλο άλμπουμ της κυκλοφόρησε το 1999 αποσπώντας θετικές κριτικές με την Λίντα Μπράβα να χαρακτηρίζεται, μεταξύ άλλων, το «Φαινόμενο της Φινλανδίας».

Αυτό που την έκανε να ξεχωρίζει ήταν το πώς είχε καταφέρει να «παντρέψει» την κλασική μουσική με άλλα είδη και όλα αυτά συνδυασμένα με μια εντυπωσιακή σέξι εμφάνιση που ξέφευγε από το στερεότυπο που είχε στο μυαλό του τότε ο μέσος ακροατής όταν άκουγε για καλλιτέχνης κλασικής μουσικής.

Ήδη από το 1997 είχε εγκατασταθεί στο Λος Άντζελες και το 1998 φωτογραφήθηκε για το εξώφυλλο του Playboy, ενώ το περιοδικό την κατέταξε στις πιο σέξι σταρ της χρονιάς.

Διαβάστε ακόμα: Όπου υπάρχει Ελλάδα χωρίς Τσιμιτσέλη για λίγο - Ποιος θα τον αντικαταστήσει και για ποιο λόγο

Την τριετία 1997-2000 ζούσε στην έπαυλη του Χιου Χέφνερ για τον οποίο έχει μιλήσει με τα καλύτερα λόγια, ενώ έχει αποκαλέσει δεύτερη οικογένεια όλα τα άτομα που είχε γνωρίσει εκεί.

Μάλιστα, τότε ο τύπος σχολίαζε πόσο έμοιαζε η Λίντα Λαμπένιους στην Πάμελα Άντερσον με την ίδια να έχει εξηγήσει σε συνέντευξή της αρκετά χρόνια αργότερα πως ο λόγος για αυτό ήταν το γεγονός ότι είχαν την ίδια μακιγιέζ.

«Όπως μπορείτε να δείτε σε αυτήν τη φωτογραφία: Ήμουν πάντα χαρούμενη στην έπαυλη του Playboy. Ο Χεφ ήταν σαν πατέρας για μένα. Ήταν γλυκός, ευγενικός, και εξαιρετικά γενναιόδωρος

Η Πάμελα Άντερσον μίλησε για το πώς παντρεύτηκε έξι φορές και για το πώς της φέρθηκαν οι άντρες σε ένα άρθρο. Αυτή ήταν η τελευταία παράγραφος του άρθρου:

Ωστόσο, ανέφερε τον εκδότη του Playboy, Χιου Χέφνερ, ως τον έναν άντρα που πιστεύει ότι της φέρθηκε με "πλήρη και απόλυτο σεβασμό".

Αν ο Χεφ ήταν κάτι σαν το "απαίσιο άτομο" που παρουσιάζεται στο "Secrets of Playboy", η Πάμελα θα είχε μιλήσει για αυτό στο ντοκιμαντέρ της.

Ο Χεφ μου φέρθηκε σαν να ήμουν πριγκίπισσα, ένα ευαίσθητο λουλούδι, στην πραγματικότητα σαν να ήμουν η κόρη του», έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησης όπου τη βλέπουμε στο μακρινό παρελθόν μαζί με τον Χιου Χέφνερ.

Στο ίδιο μήκος κύματος και η παραπάνω - επίσης παλαιότερη - ανάρτησή της όπου βλέπουμε τη Λίντα Μπράβα στην έπαυλη του Playboy και η ίδια είχε γράψει:

«Στο υπνοδωμάτιο (νούμερο 3) που κοιμόμουν πάντα στην έπαυλη Playboy (στα 2 χρόνια που έζησα στο Λος Άντζελες). Θα είμαι για πάντα ευγνώμων στον Hugh Hefner, την Alison Reynolds, τον Joel Berliner και όλους τους άλλους ανθρώπους που γνώρισα στην έπαυλη!».

Εκτός από τη μουσική, η Λίντα Μπράβα έχει ασχοληθεί ανά τα χρόνια και με την υποκριτική, έχοντας παίξει σε σειρές σε Φινλανδία και Σουηδία, ενώ το 1999 έκανε και μια γκεστ εμφάνιση σε επεισόδιο του Baywatch μετά από στενή πολιορκία, η οποία κράτησε μήνες, από πλευράς του παραγωγού της σειράς.

Ο λόγος που έφυγε από τις ΗΠΑ και γύρισε στην Ευρώπη

Το 2002 έφυγε από τις ΗΠΑ και εγκαταστάθηκε στη Σουηδία, επιλέγοντας να αφοσιωθεί στην καριέρα της στην Ευρώπη, αφού όπως έχει εξηγήσει η ίδια μέσα από την αυτοβιογραφία της «My Untamed Life», όσο ήταν κυρίως στην Αμερική, αλλά και σε Γερμανία και Μεγάλη Βρετανία, δεν είχε τον έλεγχο που ήθελε για τις καλλιτεχνικές της επιλογές, ενώ της υποδείκνυαν τι να κάνει σε τέτοιο βαθμό που ένιωθε όχι μόνο μεγάλη πίεση, αλλά «τρόμο».

Το 2024 προβλήθηκε το ντοκιμαντέρ «Linda», αποτελούμενο από τέσσερα επεισόδια που ήταν ουσιαστικά όχι μόνο η βιογραφία της, αλλά και μια εξομολόγηση για όσα είχε ζήσει όλα αυτά τα χρόνια, μιλώντας έξω από τα δόντια για τη χρονική περίοδο που έζησε στην Αμερική, περιγράφοντάς τη ως κάτι που ήθελε να αφήσει πίσω της.

Να αναφέρουμε ότι το Linda κέρδισε βραβείο για το «Καλύτερο Ντοκιμαντέρ» στη Φινλανδική τηλεόραση στις αντίστοιχες Χρυσές Σφαίρες της Φινλανδίας.