Lizzo: «Οι άνθρωποι δεν μπορούσαν να δουν το ταλέντο μου, γιατί ήταν απασχολημένοι με το βάρος μου»

Οι φράσεις «body positivity» και «self confidence» τρένταραν για ένα μεγάλο διάστημα στις δημοφιλείς πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης, γκρεμίζοντας τα στερεότυπα που επικρατούσαν στην κοινωνία σχετικά με τα κιλά.

Η εκστρατεία προωθούσε την ακύρωση των προτύπων ομορφιάς που δέσποζαν γύρω μας, τη διαγραφή των «πρέπει» και την αστείρευτη αγάπη προς τον εαυτό και το σώμα μας.

Λίγο πριν την εκπνοή του 2025, ωστόσο, η Lizzo υποστηρίζει πως η τάση των ανθρώπων να αγαπούν, να σέβονται και να υποστηρίζουν το σώμα τους με περισσότερα κιλά, έχει εκλείψει και, πλέον, όλοι προσπαθούν να χάσουν βάρος, προκειμένου η κοινή γνώμη να σταματήσει να ασχολείται με την εξωτερική εμφάνισή τους.

