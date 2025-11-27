Λουπίτα Νιόνγκο: «Όταν πήρα Όσκαρ αντί για πρωταγωνίστρια μου πρότειναν μόνο ρόλους σκλάβων»

Η Λουπίτα Νιόνγκο αποκάλυψε πως όταν κέρδισε το πρώτο της Όσκαρ στην ταινία «12 Χρόνια Σκλάβος» η καριέρα της δεν πήρε την τροπή που περίμενε, καθώς της πρότειναν για αρκετό καιρό μόνο ρόλους σκλάβων.

Σε πρόσφατη συνέντευξή της στο CNN η ταλαντούχα ηθοποιός αποκάλυψε πως τους πρώτους μήνες μετά τη σπουδαία νίκη της αντί να έχει προτάσεις για πρωταγωνιστικούς ρόλους, όλοι οι παραγωγοί την ήθελαν πάλι στον ίδιο «στερεοτυπικό», όπως χαρακτήρισε, ρόλο.

«Η νίκη μου στα Όσκαρ ήρθε στην αρχή της καριέρας μου. Ήταν η πρώτη ταινία που έκανα» είπε η σταρ. «Το πολύ ενδιαφέρον είναι ότι μετά τη νίκη μου στα Όσκαρ αντί να λάβω προτάσεις για πρωταγωνιστικούς ρόλους, μου έλεγαν: "Λουπίτα θα θέλαμε να κάνεις άλλη μία ταινία στην οποία θα είσαι σκλάβα, αλλά αυτή τη φορά σε ένα πλοίο σκλάβων". Αυτές ήταν οι προτάσεις που έφταναν τους μήνες μετά τη νίκη μου» τόνισε.

Η ηθοποιός περιέγραψε ως δύσκολη την περίοδο μετά το Όσκαρ καθώς βρέθηκε στο στόχαστρο έντονων προσδοκιών και αμφισβητήσεων για τις δυνατότητες της και ο ταλέντο της:

«Υπήρχαν άρθρα που έθεταν το ερώτημα αν αυτή ήταν η αρχή ή το τέλος της καριέρας αυτής της Αφρικανής γυναίκας. Έπρεπε να κλείσω τα αυτιά μου σε όλους αυτούς τους κριτικούς. Στο τέλος της ημέρας δεν είμαι θεωρία, είμαι άνθρωπος. Θέλω να είμαι μια χαρούμενη πολεμίστρια που αλλάζει τα στερεότυπα για το τι σημαίνει να είσαι Αφρικανή», ανέφερε προσθέτοντας: «Αν αυτό σημαίνει ότι θα δουλέψω μία δουλειά λιγότερη τον χρόνο για να μη συντηρώ στερεότυπα, τότε ας το κάνω».