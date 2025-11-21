Λύγισε η Βικτώρια Καρύδα για τον δολοφονημένο σύζυγό της: «Γι’ αυτό διαλύθηκα, μετά από έξι χρόνια»

Η Βικτώρια Καρύδα μίλησε στην κάμερα της εκπομπής Super Κατερίνα με την Κατερίνα Καινούργιου, το πρωινό της Παρασκευής στον Alpha, και άνοιξε την καρδιά της για τη δύσκολη διαχείριση της απώλειας του αγαπημένου της συζύγου.

Το γνωστό μοντέλο δεν έκρυψε τον πόνο της και περιέγραψε πώς κατέρρευσε μετά τη δολοφονία που σημάδεψε τη ζωή της.

Πιο συγκεκριμένα, η Βικτώρια Καρύδα εκμυστηρεύτηκε: «Δεν δέχομαι με τίποτα την απώλεια του και δεν θα δεχθώ ποτέ αυτό που έχει γίνει. Έχω αισθανθεί την ανάγκη να ζητήσω βοήθεια από ειδικό γι’ αυτό, αλλιώς… πως;».

Η ίδια τόνισε πως η μνήμη του συζύγου της παραμένει ζωντανή σε κάθε πτυχή της καθημερινότητάς της: «Πάντα θα μιλάω για τον άντρα μου. Όπως ανεβάζω πράγματα για τις δουλειές μου, όπως ανεβάζω πράγματα για το πως περνάω όμορφες στιγμές, έτσι ανεβάζω στα social media και τις δυστυχισμένες μου στιγμές».

Αναφερόμενη στα παιδιά της, η Βικτώρια Καρύδα σημείωσε: «Με την κορούλα που είναι πλέον 13 χρονών, είμαστε φίλες και μοιραζόμαστε πράγματα. Ο γιος μου είναι 12 χρονών και, επειδή είναι αγοράκι, μπορεί να του πω κάτι αλλά δεν θα ανοίξει συζήτηση. Μόνο με ρωτάει συγκεκριμένα πράγματα».

Η περίοδος της δολοφονίας, όπως είπε, ήταν καταλυτική για την ψυχική και σωματική της υγεία: «Η περίοδος που έγινε η δολοφονία ήταν πάρα πολύ δύσκολη. Γι’ αυτό διαλύθηκα, μετά από έξι χρόνια.

Ξαφνικά σταμάτησα να τρώω, χωρίς να το θέλω, δεν είχα όρεξη και είχα χάσει μέσα σε μια εβδομάδα σχεδόν εννιά κιλά».