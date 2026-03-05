«Λύγισε» ο Χάρι Στάιλς για τον Λίαμ Πέιν: «Ήταν οδυνηρό - Βίωσα πολύ έντονα συναισθήματα»

Ο χαμός του πρώην μέλους των One Directiopn Λίαμ Πέιν (Liam Payne) προκάλεσε θλίψη σε χιλιάδες fan αλλά και φυσικά στα μέλη του πρώην συγκροτήματος. Ο Χάρι Σταίλς (Harry Styles), μίλησε για το τραγικό γεγονός που έλαβε χώρα το 2024.

Ο διάσημος καλλιτέχνης, μιλώντας στον παρουσιαστή Ζέιν Λόου, αναφέρθηκε στη δύσκολη εμπειρία της απώλειας ενός στενού φίλου.

«Είναι τόσο δύσκολο να χάνεις έναν φίλο. Είναι δύσκολο να χάνεις οποιονδήποτε φίλο, αλλά είναι ακόμη πιο οδυνηρό να χάνεις έναν άνθρωπο που σου μοιάζει τόσο πολύ σε τόσα πολλά πράγματα», δήλωσε.

«Υπήρξε μια περίοδος μετά τον θάνατό του, που πραγματικά δυσκολεύτηκα να αποδεχτώ πόσο παράξενο είναι ότι άλλοι άνθρωποι μοιάζουν να μοιράζονται κατά κάποιο τρόπο το πένθος σου», ανέφερε προσθέτοντας ότι βίωσε «πολύ έντονα συναισθήματα», ενώ αναγνώρισε ότι υπήρχε προσδοκία από πολλούς να εκφράσει δημόσια τα συναισθήματά του.

Αναφερόμενος στον χαρακτήρα του πρώην συνεργάτη του, ο Στάιλς τόνισε: «Είδα έναν άνθρωπο με την πιο καλή καρδιά, που απλώς ήθελε να γίνει σπουδαίος».

