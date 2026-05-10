Λύγισε ο Τάκης Ζαχαράτος στο «Moments»: Τι είχε το κουτί-έκπληξη που τον έκανε να ξεσπάσει σε δάκρυα

Ο Τάκης Ζαχαράτος φιλοξενήθηκε στην εκπομπή στην Ζέτας Μακρυπούλια με τίτλο «Moments» και όντως ένα χθεσινό απόσπασμα ήταν από τα ωραιότερα «moments» που της εκπομπής.

Ο performer, μιλούσε για την αγάπη του για την Αλίκη Βουγιοκλάκη, με την οποία έχει συνεργαστεί στο παρελθόν, τη στιγμή που η παραγωγή του ANT1 του έφερε ένα δώρο - έκπληξη.

Πρόκειται για ένα σετ με βούρτσες για τα μαλλιά από το καμαρίνη της μεγάλης Ελληνίδας σταρ. Ο ανιψιός της, που ήταν αρχικά ο άνθρωπος που πέρασαν τα αντικείμενα στην κατοχή του και εξήγησε: «Είναι ένα σετ με βούρτσες που είχε η Αλίκη στο καμαρίνι και μου τα είχε χαρίσει. Τα είχε από το 1960 μαζί της. Νομίζω ότι στον Τάκη, παραμένουν στην ευρύτερη οικογένεια και του τα δίνουμε με πάρα πολλή μεγάλη χαρά».

Ο Τάκης Ζαχαράτος λύγισε on air και μη μπορώντας να συγκρατήσει τα δάκρυά του αγκάλιασε τον ανιψιό της Αλίκης Βουγιουκλάκη.