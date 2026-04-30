Αλίκη Βουγιουκλάκη: Τι αποκάλυψε ο γιατρός της - «Είχαμε εφαρμόσει ένα πειραματικό πρωτόκολλο»

Τις τελευταίες στιγμές και αναμνήσεις που έζησε με την Αλίκη Βουγιουκλάκη, μοιράστηκε ο γιατρός της, Σωτήρης Αδαμίδης, σε συνέντευξή του στo Buongiorno την Πέμπτη (30/4).

«Η Αλίκη ήταν εκείνη η οποία ξεπέρασε κάθε δημοσιότητα. Ήταν μια αξέχαστη για μένα εμπειρία ζωής. Θυμάμαι πάρα πολύ εκείνη τη φοβερή ατάκα που μου είπε, όταν τη ρώτησα Τι θέλετε, κυρία Βουγιουκλάκη;. Να ζήσω, κύριε Αδαμίδη. Να ζήσω», ανέφερε. «Ήταν συγκλονιστικό. Είχε γίνει τότε πρωτοσέλιδο», πρόσθεσε.

Στη συνέχεια περιέγραψε μια προσωπική στιγμή: «Μου λέει θέλω να σε κεράσω κάτι που το ’χω φτιάξει εγώ. Πήγα να το πάρω, αλλά μου λέει όχι έτσι. Θα κοινωνήσεις. Είχε ένα επάργυρο κουταλάκι και μου είπε άνοιξε το στόμα σου, να σου δώσω εγώ».

Κλείνοντας, σημείωσε: «Η αγάπη που έδειχνε δεν μπορούσε να παραβλεφθεί, ακόμα και στα πλαίσια της σοβαρής νόσου της. Είχαμε εφαρμόσει ένα πειραματικό πρωτόκολλο, που στην αρχή απέδωσε, αλλά στη συνέχεια προέκυψαν επιπλοκές, εξαιτίας των οποίων τη χάσαμε».