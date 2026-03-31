Όταν η Μαρινέλλα συνάντησε στη σκηνή την «σωσία» της Τάκη Ζαχαράτο - «Δεν με κάνεις καλά, αγάπη μου»

Το τελευταίο αντίο στη μοναδική Μαρινέλλα είπαν σήμερα (31/1) το μεσημέρι συγγενείς, φίλοι, αλλά και ο απλός κόσμος που την αγάπησε μέσα από τα τραγούδια της όλα αυτά τα χρόνια.

Από νωρίς το πρωί η σορός της αγαπημένης τραγουδίστριας είχε τεθεί σε λαϊκό προσκύνημα στο παρεκκλήσι του Αγίου Ελευθερίου με τον Τάκη Ζαχαράτο να είναι εκεί από την πρώτη στιγμή και να «λυγίζει» πάνω από το φέρετρο.

Διαβάστε επίσης - «Λύγισε» ο Τάκης Ζαχαράτος πάνω από το φέρετρο της Μαρινέλλας - Κλίμα συγκίνησης στο λαϊκό προσκύνημα

Άλλωστε, εκτός από τη λατρεία που της είχε από μικρό παιδί, όπως έχει εξομολογηθεί ο ίδιος σε κατά καιρούς συνεντεύξεις του, οι δυο τους ήταν εδώ και χρόνια οικογενειακοί φίλοι, ενώ τη σεζόν 2016- 2017 είχαν συνεργαστεί και στη σκηνή του θεάτρου Παλλάς στη μουσική παράσταση «Στον Καθρέφτη του Παλλάς».

Αναμφίβολα το highlight της παράστασης ήταν όταν η Μαρινέλλα συναντούσε στη σκηνή την άλλη... «Μαρινέλλα» Τάκη Ζαχαράτο με το σενάριο να θέλει τον γνωστό σόουμαν να ισχυρίζεται πως εκείνη είναι η αληθινή Μαρινέλλα και η μεγάλη κυρία του ελληνικού πενταγράμμου ο... κλώνος.

Μια μικρή γεύση μπορείτε να πάρετε από το παρακάτω απολαυστικό βίντεο με τους διαλόγους τους να είναι διανθισμένοι με στίχους από αγαπημένα τραγούδια της Μαρινέλλας.

«Κοίτα, μωρέ και την πόζα μου πήρε, όλα, με έκοψε, κοψιά... Τι να σε κάνω που είμαι και κυρία και πιστεύω πάντα ότι η αγάπη όλα τα υπομένει», είχε πει, μεταξύ άλλων η Μαρινέλλα, σχολιάζοντας την άλλη... Μαρινέλλα επί σκηνής με τον Τάκη Ζαχαράτο να της κάνει παρατήρηση για τον τρόπο που κουνάει τα χέρια της και να της λέει: «Δεν με κάνεις καλά, αγάπη μου, πιο ανοιχτά τα χέρια».

Η παράσταση στο Θέατρο Παλλάς είχε γίνει sold out με αποτέλεσμα να πάρει παράταση, ενώ να αναφέρουμε πως η Μαρινέλλα έδινε πάντα το παρών και ήταν στην πρώτη σειρά σε όλες τις παραστάσεις του Τάκη Ζαχαράτου.

Μάλιστα, αξίζει να θυμίσουμε πως πολλά χρόνια πριν τη συνεργασία τους στο θέατρο, στην απονομή βραβείων «Γυναίκα της Χρονιάς 2007» η Μαρινέλλα είχε απολαύσει τον Τάκη Ζαχαράτο να την κάνει στη σκηνή με την αξέχαστη τραγουδίστρια να τον καταχειροκροτεί χωρίς να κρύβει τη συγκίνησή της, αποδεικνύοντας πόσο ακομπλεξάριστη ήταν.

«Είμαστε τυχεροί όσοι βρεθήκαμε δίπλα σε αυτή τη γυναίκα που μόνο να δώσει έχει. Κάποιοι είναι υπέροχοι πάνω στη σκηνή και στο καμαρίνι λες "δεν θέλω να σε βλέπω μπροστά μου".

Μιλάμε για μια γυναίκα παράδειγμα, σαν μητέρα, φίλη, τραγουδίστρια, όλα», είχε δηλώσει ο Τάκης Ζαχαράτος πριν από δύο μήνες σε συνέντευξή του στο Καλύτερα Δε Γίνεται για τη Μαρινέλλα, τη γυναίκα που αποτέλεσε πηγή έμπνευσης για τον ίδιο και την πορεία του.