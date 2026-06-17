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MAD VMA: Οι εμφανίσεις που μαγνήτισαν τα βλέμματα στο κόκκινο χαλί

Η viral μουσική γιορτή των MAD VMA πραγματοποιείται απόψε στο γήπεδο Tae Kwon Do με τη συμμετοχή αγαπημένων καλλιτεχνών για 23η χρονιά. 

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MAD VMA
MAD VMA | NDP
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Η viral μουσική γιορτή των MAD VMA πραγματοποιείται απόψε στο γήπεδο Tae Kwon Do με τη συμμετοχή αγαπημένων καλλιτεχνών για 23η χρονιά με θέμα Summer in Greece.

Βραβεύσεις με απονεμητές-έκπληξη, εντυπωσιακά live acts και δημιουργικές καλλιτεχνικές συνεργασίες θα προσφέρουν στους τηλεθεατές του MEGA την πιο διασκεδαστική οπτικοακουστική εμπειρία του καλοκαιριού.

Στο τιμόνι της παρουσίασης επιστρέφει ο διαχρονικός οικοδεσπότης του θεσμού, Θέμης Γεωργαντάς! Μαζί του φέτος, σε ένα εκρηκτικό δίδυμο που θα κλέψει τις εντυπώσεις, θα βρίσκεται η Χρυσηίδα Γκαγκούτη. Τον παλμό και το κλίμα της διοργάνωσης στα Social Media θα μεταφέρει η «dream team» των φετινών Superhosts: Konnie Metaxa, Dr. Chris, Giorgos Davos, Marianna Grfld, Upinthehype και Athina Klimi.

Τη βραδιά θα ανοίξει και φέτος, ο μουσικός παραγωγός και DJ Αντώνης Δημητριάδης (AD1 MUSIC) που θα βάλει ρυθμό στο καλοκαιρινό πάρτι με ένα δυναμικό DJ set. Μαζί του η Athena Manoukian.

Η βραδιά των βραβείων θα μεταδοθεί την Τετάρτη 1 Ιουλίου στις 21:00 από το MEGA, αλλά πριν συμβεί αυτό ας ρίξουμε μια ματιά στις εκρηκτικές εμφανίσεις που μαγνήτισαν τα βλέμματα στο κόκκινο χαλί....

Ανδρομάχη
Ανδρομάχη | NDP
Αντιγόνη Μπάξτον
Αντιγόνη Μπάξτον | NDP
Χριστίνα Μπόμπα
Χριστίνα Μπόμπα | NDP
Ειρήνη Κολιδά
Ειρήνη Κολιδά | NDP
Ρία Ελληνίδου
Ρία Ελληνίδου | NDP
Μαρίνα Σπανού
Μαρίνα Σπανού | NDP
Κατερίνα Παναγοπούλου
Κατερίνα Παναγοπούλου | NDP

 

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