MAD VMA: Οι εμφανίσεις που μαγνήτισαν τα βλέμματα στο κόκκινο χαλί

Η viral μουσική γιορτή των MAD VMA πραγματοποιείται απόψε στο γήπεδο Tae Kwon Do με τη συμμετοχή αγαπημένων καλλιτεχνών για 23η χρονιά με θέμα Summer in Greece.

Βραβεύσεις με απονεμητές-έκπληξη, εντυπωσιακά live acts και δημιουργικές καλλιτεχνικές συνεργασίες θα προσφέρουν στους τηλεθεατές του MEGA την πιο διασκεδαστική οπτικοακουστική εμπειρία του καλοκαιριού.

Στο τιμόνι της παρουσίασης επιστρέφει ο διαχρονικός οικοδεσπότης του θεσμού, Θέμης Γεωργαντάς! Μαζί του φέτος, σε ένα εκρηκτικό δίδυμο που θα κλέψει τις εντυπώσεις, θα βρίσκεται η Χρυσηίδα Γκαγκούτη. Τον παλμό και το κλίμα της διοργάνωσης στα Social Media θα μεταφέρει η «dream team» των φετινών Superhosts: Konnie Metaxa, Dr. Chris, Giorgos Davos, Marianna Grfld, Upinthehype και Athina Klimi.

Τη βραδιά θα ανοίξει και φέτος, ο μουσικός παραγωγός και DJ Αντώνης Δημητριάδης (AD1 MUSIC) που θα βάλει ρυθμό στο καλοκαιρινό πάρτι με ένα δυναμικό DJ set. Μαζί του η Athena Manoukian.

Η βραδιά των βραβείων θα μεταδοθεί την Τετάρτη 1 Ιουλίου στις 21:00 από το MEGA, αλλά πριν συμβεί αυτό ας ρίξουμε μια ματιά στις εκρηκτικές εμφανίσεις που μαγνήτισαν τα βλέμματα στο κόκκινο χαλί....

Ανδρομάχη | NDP

Αντιγόνη Μπάξτον | NDP

Χριστίνα Μπόμπα | NDP

Ειρήνη Κολιδά | NDP

Ρία Ελληνίδου | NDP

Μαρίνα Σπανού | NDP

Κατερίνα Παναγοπούλου | NDP