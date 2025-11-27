Madwalk 2025: Καθηλωτική η Loreen έκλεισε τη βραδιά της διοργάνωσης

Η Loreen, που μάγεψε δύο φορές το κοινό της Eurovision, το 2013 με το «Euphoria» και το 2023 με το «Tattoo», ανέβηκε στη σκηνή του MadWalk για να κάνει το εντυπωσιακό closing act της βραδιάς.
Η δύο φορές νικήτρια του Ευρωπαϊκού Διαγωνισμού τραγουδιού γιόρτασε τα 15 χρόνια της γιορτής μόδας και μουσικής του Madwalk με μια εμφάνιση σχεδόν τελετουργική.
Με την ιδιαίτερη κινησιολογία της και τη σκοτεινή της παρουσία, η Loreen συνεπήρε παρουσιάζοντας δύο τραγούδια της, το παγκόσμιο hit που της χάρισε τη δεύτερη νίκη της στη Eurovision «Tattoo και το «Is It Love».
Η εμφάνισή της ήταν καθηλωτική και η λήξη της βραδιάς δυναμική και καλλιτεχνική, σχεδιασμένη για να αφήσει αποτύπωμα.
