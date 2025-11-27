Μενού

Madwalk 2025: Ο Μαζωνάκης τραγούδησε Σαββόπουλο με παραδοσιακό γιλέκο και τσαρούχια

Ο Γιώργος Μαζωνάκης με παραδοσιακή αμφίεση στη σκηνή του Madwalk τραγούδησε τη «Θαλασσογραφία» του Διονύση Σαββόπουλου.

Γιώργος Μαζωνάκης
Ο Γιώργος Μαζωνάκης | Instagram/ georgemazonakis
Ο Γιώργος Μαζωνάκης ανέβηκε στη σκηνή για να τιμήσει την Calliope, σε ένα act αναφορά στην πρόσφατη απώλεια του Διονύση Σαββόπουλου, αφού ο καλλιτέχνης ερμήνευσε τη «Θαλασσογραφία».

Ο Γιώργος Μαζωνάκης εμφανίστηκε στη σκηνή του Madwalk 2025 φορώντας γιλέκο με παραδοσιακές αναφορές και τσαρούχια, συνοδευόμενος από το Λύκειο Ελληνίδων.

Αυτή ήταν επίσης η πρώτη φορά που το MadWalk παρουσίασε μια τιμητική βράβευση που φωτίζει τους ανθρώπους που αφιέρωσαν τη ζωή τους στην ελληνική μόδα – εκείνους που δεν έγιναν εξώφυλλα, αλλά έκαναν μόδα το κάθε εξώφυλλο.

Η πρώτη τιμώμενη του MadWalk of Fame, η Calliope, βρέθηκε στο επίκεντρο της προσοχής. Η φωτογράφος που με το βλέμμα, την αισθητική και την αφοσίωσή της αποτύπωσε την ελληνική μόδα όχι απλώς ως εικόνα αλλά ως πολιτισμικό φαινόμενο, έλαβε το πρώτο της βραβείο.

 

