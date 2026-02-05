Μενού

Μαγγίρα για Τριαντάφυλλο: «Λέει κλόουν τους άλλους ενώ πήγε στο Survivor και έκανε τον Ταρζάν;»

Η Ματθίλδη Μαγγίρα τοποθετήθηκε για τις δηλώσεις του Τριαντάφυλλου για την επιστροφή του «Your Face Sounds Familiar».

Reader symbol
Newsroom
Ματθίλδη Μαγγίρα
Ματθίλδη Μαγγίρα | STARTV@GLOMEX
  • Α-
  • Α+

Με αφορμή την επιστροφή του «Your Face Sounds Familiar» στους τηλεοπτικούς δέκτες, τοποθετήθηκε η Ματθίλδη Μαγγίρα και μεταξύ άλλων σχολίασε τις δηλώσεις του Τριαντάφυλλου

Υπενθυμίζεται ότι, όταν ο τραγουδιστής απάντηση αναφορικά με το αν θα συμμετείχε ποτέ στο σόου: «Μου έχει γίνει γενικά πρόταση. Δεν θα πήγαινα, γιατί δεν μπορώ να κάνω ούτε τον κλόουν, ούτε μπορώ να κάνω αυτό που κάνουν μιμήσεις και τα λοιπά».

 

Η Ματθίλδη Μαγγίρα, δήλωσε στην κάμερα του «Breakfast@Star», στον STAR: «Αυτά τα είπε ο Τριαντάφυλλος, ο τραγουδιστής; Που είχε πάει στο Survivor;

Και είχε πέσει; Που έκανε τον Ταρζάν λέει κλόουν τους άλλους;  Εντάξει. Δεν έχω να πω κάτι άλλο. Τα είπα όλα θεωρώ.

Πήγαινε ρε Τριαντάφυλλε να το κάνεις, να δούμε. Πόσο εύκολο είναι; Όταν λες κλόουν ας πούμε, εντάξει. Γιατί δεν είναι κλόουν. Άλλο πράγμα ο κλόουν, άλλο αυτό. Είναι λίγο ανώριμο, ένας καλλιτέχνης, να βάζει ταμπέλα τόσο εύκολα σε οτιδήποτε».

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

LIFESTYLE