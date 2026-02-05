Μαγγίρα για Τριαντάφυλλο: «Λέει κλόουν τους άλλους ενώ πήγε στο Survivor και έκανε τον Ταρζάν;»

Με αφορμή την επιστροφή του «Your Face Sounds Familiar» στους τηλεοπτικούς δέκτες, τοποθετήθηκε η Ματθίλδη Μαγγίρα και μεταξύ άλλων σχολίασε τις δηλώσεις του Τριαντάφυλλου.

Υπενθυμίζεται ότι, όταν ο τραγουδιστής απάντηση αναφορικά με το αν θα συμμετείχε ποτέ στο σόου: «Μου έχει γίνει γενικά πρόταση. Δεν θα πήγαινα, γιατί δεν μπορώ να κάνω ούτε τον κλόουν, ούτε μπορώ να κάνω αυτό που κάνουν μιμήσεις και τα λοιπά».

Η Ματθίλδη Μαγγίρα, δήλωσε στην κάμερα του «Breakfast@Star», στον STAR: «Αυτά τα είπε ο Τριαντάφυλλος, ο τραγουδιστής; Που είχε πάει στο Survivor;

Και είχε πέσει; Που έκανε τον Ταρζάν λέει κλόουν τους άλλους; Εντάξει. Δεν έχω να πω κάτι άλλο. Τα είπα όλα θεωρώ.

Πήγαινε ρε Τριαντάφυλλε να το κάνεις, να δούμε. Πόσο εύκολο είναι; Όταν λες κλόουν ας πούμε, εντάξει. Γιατί δεν είναι κλόουν. Άλλο πράγμα ο κλόουν, άλλο αυτό. Είναι λίγο ανώριμο, ένας καλλιτέχνης, να βάζει ταμπέλα τόσο εύκολα σε οτιδήποτε».